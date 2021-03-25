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РФ в последние годы требовала от Google блокировать контент чаще, чем все другие страны вместе взятые

До середины 2012 года Россия не входила даже в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных

Россия является абсолютным лидером по количеству требований к Google заблокировать противоправный контент – с 2011 года российские власти направили 60% от общего числа запросов на блокировку со всего мира. Об этом свидетельствует статистика компании, которую проанализировала «Русская служба Би-би-си». 

С 2011 по 2020 годы Россия обращалась к Google 123 606 раз – это 60,6% от всех запросов. В обращениях содержатся просьбы об удалении более 950 тысяч единиц контента, в основном из поиска и YouTube.

На втором месте в мире по требованию о блокировках находится Турция – за этот же период она направила 14 тысяч запросов. Далее идет Индия (9 899), за ней следуют США – 9 627. При этом Китай разместился на 13-м месте с 1 252 запросами. 

Как отмечается, до середины 2012 года Россия не входила даже в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных, но в следующем году вошла в семерку, а в 2016-м возглавила список. С тех пор отрыв от других государств по числу запросов только рос.

В трети от общих причин для удаления контента указывается угроза национальной безопасности. Рост подобных требований произошел во второй половине 2016 года и достиг пика в середине 2017-го. В прошлом году они снова стали появляться чаще, и во втором полугодии 2020-го власти отправили 3625 таких обращений. При этом США за тот же период отправили только два запроса по этой причине, а Турция, которая занимает второе место, – 70 запросов.

Как следует из статистики, в 2019 и 2020 годах Google все чаще удовлетворял запросы властей. Так, в первом полугодии 2019 года корпорация отклонила требования по 49,9% спорного контента, а к концу 2020-го доля отказов составила всего 7,7%.

Подчеркивается, что Россия также стала чаще запрашивать у компании информацию об аккаунтах конкретных пользователей. Пока корпорация, в основном, отказывает в предоставлении таких данных, но доля удовлетворенных запросов в последние годы растет. 

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