Физтех за 14 млн создаст Роскомнадзору программу по поиску экстремизма и видео для взрослых в Сети
Курчатовский институт предлагал создать тот же ИИ за 12 миллионов рублей, но проиграл тендер
До 17 декабря Московский физико-технический институт (МФТИ), согласно тендеру, должен создать систему искусственного интеллекта «Окулус». Предполагается, что она будет самостоятельно искать в интернете экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к самоубийствам, массовым беспорядкам и порнографию.
Тендер на сайте госзакупок обнаружил телеграм-канал «Можем объяснить».
Согласно контракту, система должна быть введена в эксплуатацию уже в 2022 году.
МФТИ сделает программу за 14 миллионов рублей, хотя в торгах участвовал и Курчатовский институт, согласный создать робота по борьбе с экстремизмом и порнографией за 12 миллионов.