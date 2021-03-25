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Вчера, в 22:39

Физтех за 14 млн создаст Роскомнадзору программу по поиску экстремизма и видео для взрослых в Сети

Курчатовский институт предлагал создать тот же ИИ за 12 миллионов рублей, но проиграл тендер

Фото: АГН Москва

До 17 декабря Московский физико-технический институт (МФТИ), согласно тендеру, должен создать систему искусственного интеллекта «Окулус». Предполагается, что она будет самостоятельно искать в интернете экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к самоубийствам, массовым беспорядкам и порнографию.

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Согласно контракту, система должна быть введена в эксплуатацию уже в 2022 году.

МФТИ сделает программу за 14 миллионов рублей, хотя в торгах участвовал и Курчатовский институт, согласный создать робота по борьбе с экстремизмом и порнографией за 12 миллионов.

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