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Замглавы Минпросвета: Родители не имеют права следить по Сети, чем занят ребенок в школе

«Незаконно, и, на мой взгляд, вредно», — заместитель министра оценил идею разрешить родителям слежку за детьми во время занятий

Фото: АГН "Москва"

Организация онлайн-трансляций уроков школьников, к которым могут подключиться родители детей, противоречит законодательству России, заявил заместитель министра просвещения Александр Бугаев. Он уверен, что это нарушает не только норму закона, но и право чада на личное пространство.

«Да, незаконно, и, на мой взгляд, вредно. Все очень просто: ребенок тоже человек, он имеет право на личное пространство. Невозможно его душить родительской опекой»,

— сказал замглавы Минпросвещения, комментируя реплику ведущего в ходе Первого всероссийского форума классных руководителей, который проходит как в очном формате, так и транслируется в интернете (цитата по ТАСС).

Агентство поясняет, что речь идет о специальных приложениях, позволяющих родителям контролировать происходящее в классе, где проходит общее обучение их ребенка.

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