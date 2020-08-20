Замглавы Минпросвета: Родители не имеют права следить по Сети, чем занят ребенок в школе

Организация онлайн-трансляций уроков школьников, к которым могут подключиться родители детей, противоречит законодательству России, заявил заместитель министра просвещения Александр Бугаев. Он уверен, что это нарушает не только норму закона, но и право чада на личное пространство.

«Да, незаконно, и, на мой взгляд, вредно. Все очень просто: ребенок тоже человек, он имеет право на личное пространство. Невозможно его душить родительской опекой»,

— сказал замглавы Минпросвещения, комментируя реплику ведущего в ходе Первого всероссийского форума классных руководителей, который проходит как в очном формате, так и транслируется в интернете (цитата по ТАСС).

Агентство поясняет, что речь идет о специальных приложениях, позволяющих родителям контролировать происходящее в классе, где проходит общее обучение их ребенка.