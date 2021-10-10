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Мать сдала коляску в ломбард: в Барнауле СК завел дело о халатности, из-за которой 17-летний подросток с ДЦП оказался голым на улице

Мать подростка умерла, а его бабушка оформляет документы для оформления опеки над внуком

Фото: скриншот

В Барнауле следователи регионального СКР провели обыски в органах системы профилактики. Ранее местные жители обратились к правоохранителям после того, как обнаружили соседского подростка с ДЦП на улице без брюк и нижнего белья, передает «Курьер Среда. Бердск».

17-летний парень остался в квартире один без еды и отопления, среди гор мусора. При этом семья уже состояла на учете как неблагополучная.

Мать оставила сына с инвалидностью и забрала с собой малолетнюю дочь, покинув дом. До этого, летом, она заложила инвалидную коляску своего сына в ломбард. 

Подростка отправили в реабилитационный центр, а после направили на лечение. Его мать в скором времени скончалась, сейчас бабушка оформляет документы, чтобы взять под опеку внука и внучку.

У прокуратуры появились вопросы и к барнаульской гимназии №42, к которой был прикреплен подросток. Хотя молодой человек и не получал образования, у него сохранен интеллект. 

Уголовное дело заведено по статье о халатности.

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