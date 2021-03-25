Шесть человек с российскими паспортами задержаны в Турции, их обвиняют в шпионаже

В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть иностранцев с российскими паспортами, передаёт телеканал Haberturk.

Как сообщает телеканал, задержанные планировали нападения и пытались получить конфиденциальную государственную информацию, в целях «политического и военного шпионажа».

Как отмечается, спецоперация проходила по 2 адресам в Анталье, а также по 3 адресам в Башакшехире, Сарыере и Кучукчекмедже в Стамбуле. В ходе неё были задержаны 6 человек. У них было изъято 3 пистолета, один из которых был оснащён глушителем и лазерным устройством, а также большое количество магазинов и патронов к пистолетам.

Сообщается, что по этому поводу продолжается подробное расследование.