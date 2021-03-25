После гибели 29 человек от алкоголя в Оренбуржье задержаны девятеро

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось с 26 до 29 человек. К настоящему времени следователями задержаны 9 лиц, в отношении 4 из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Сейчас продолжается производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемого преступления. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенного группой лиц по предварительному сговору), по части 1 статьи 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

Как отмечается, оперативники посетили территорию торгово-закупочной базы в городе Орске, где был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров. Ранее правоохранители изъяли около 800 бутылок с нелегальным алкоголем, в ряде которых был обнаружен метанол.