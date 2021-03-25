Собянин: «Тройка» вполне может стать общероссийской системой оплаты проезда

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности распространить использование столичной карты «Тройка», которая позволяет оплачивать весь городской транспорт, а также при определенных условиях делает скидки при пересадках, на всю Россию.

«Она вполне может стать общероссийской системой оплаты проезда, — пишет градоначальник в своих соцсетях. — Если "Тройка" будет работать по всей России — будет здорово. Мы видим эффект на примере Подмосковья и Тулы».

Он сообщил, что в тестовом режиме столичную системы оплаты городского транспорта запустили в Карелии. Всего она уже внедрена в девяти различных регионах страны.

Собянин также напоминает, что у карты есть собственная программа лояльности, дающая возможность получать различные скидки при использовании городской инфраструктурой. Также она принимается для оплаты при посещении зоопарка и музеев, пишет мэр.