Прокуратура проводит проверку после взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе
Пожар уже потушен, пострадавших нет. Ущерб от случившегося устанавливается
По факту мощного взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе, который случился сегодня утром, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова.
Предварительно установлено, что могла произойти разгерметизация оборудования на второй технологической линии, что привело к выбросу и возгоранию газа.
В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности.
Прокуратура также взяла на контроль работу оперативных служб, работающих на месте происшествия. Ситуация находится на личном контроле прокурора Амурской области Александра Бучмана.