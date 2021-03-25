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Прокуратура проводит проверку после взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе

Пожар уже потушен, пострадавших нет. Ущерб от случившегося устанавливается

Фото: Скриншот с Youtube

По факту мощного взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе, который случился сегодня утром, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова.

Предварительно установлено, что могла произойти разгерметизация оборудования на второй технологической линии, что привело к выбросу и возгоранию газа.

В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности.

Прокуратура также взяла на контроль работу оперативных служб, работающих на месте происшествия. Ситуация находится на личном контроле прокурора Амурской области Александра Бучмана.

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