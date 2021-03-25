По путинским местам

В ведомстве рассказали, что разрабатывают туристический маршрут по местам, где любит отдыхать наше все.

Мнение Путина по этому вопросу до сих пор не озвучено, но в Ростуризме сообщили, что это все для граждан, которые видят «уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну». Ну, то есть, целевая аудитория этих туров понятно какая. Ах, да, забыли упомянуть: глава Ростуризма Зарина Догузова является фигуранкой антикоррупционного расследования команды Навального. Не все же про иноагентов и экстремистов.

Наверняка граждане туристы тоже захотят выловить большую рыбу, найти амфору, полетать со стерхами или на истребителе, смастерить поделки из шишек в мастерской Шойгу и желательно под его руководством, а также выпустить в живую природу пару-тройку тигров и совершить еще какой-нибудь подвиг Путина. Бедным операторам придётся все это обеспечивать, а стоимость тура будет сравнима с низкоорбитальным полётом в космос.

Что-то подсказывает, что граждан ожидает облом, поскольку Путин с другом Шойгу уже положили глаз на этот регион. Только в этом году они дважды отдыхали там вместе, а министр обороны ещё и проговорился о планах строительства в этой глуши «городов-миллионников». Есть немало версий о том, что тянет друзей в эти заповедные места. Так ТК «Генерал СВР» сообщает, что они там проводят шаманские обряды, а в последний раз даже принесли в жертву «чёрного волка», по слухам – крашенного. Шаман Саша Габышев, как мы понимаем, исповедует какой-то другой шаманизм, от того на него и такие гонения.

Другие телеграм-каналы утверждают, что Путин с Шойгу нашли там «вход в Шамбалу», вот отсюда и идеи о строительстве никому не нужных в тайге миллионников. Эта версия кажется нам ещё менее правдоподобной, чем про чёрного волка. Потому что если вы нашли портал в древний мифический рай, то какого черта вы вернулись обратно. Возможно, конечно, что наших героев туда просто не приняли. Ясно одно: толпам фоткающихся на фоне Шамбалы граждан рад там никто не будет.