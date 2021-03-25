Оплата за капремонт в России повысится до конца 2021-го

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов может увеличиться до 25% из-за подорожания стройматериалов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Сумма повышения также не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право ежегодно израсходовать на финансирование программы капремонта.

Как рассказала «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации регоператоров капремонта Анна Мамонова, принятые изменения очень важны для операторов и подрядчиков и фактически спасут их от работы в убыток и риска банкротства.

По ее словам, новшество будет особенно полезно для заключения контрактов на срок более года, но для его реализации осталось всего несколько месяцев, поэтому ассоциация планирует просить правительство о продлении действия постановления до конца 2022 года.

Рост цен на строительные материалы начался в конце 2020 года. По данным Росстата, в первый месяц лета текущего года стройматериалы стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров. Их стоимость выросла на 5,1% к июню и на 30% год к году. В июле рост цен продолжился.