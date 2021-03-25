Около 100 человек погибли после взрыва в мечети на севере Афганистана
Предварительно, взрыв устроил террорист-смертник
В шиитской мечети в городе Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв, около 100 человек погибли, десятки получили ранения, сообщает информационное агентство Aamaj News в Twitter.
ویدیو: شمار بلند تلفات در نتیجه انفجار امروز در مسجد شیعیان ولایت کندز#آماج_نیوز pic.twitter.com/moNz3M9j4H— Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021
Факт взрыва также подтвердил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.
«Сегодня днем прогремел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов в провинции Кундуз, в результате чего есть погибшие и раненые. Специализированный отряд моджахедов прибыл на место происшествия и начал расследование случившегося», – написал он на своей странице в Twitter.