Экс-депутат партии «Слуга народа» найден мертвым в Киеве

Народный депутат Украины Антон Поляков найден мертвым в такси в Киеве. По фату произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но с пометкой «естественная смерть».

Как сообщили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины, 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова.

По предварительным данным полиции, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата.

Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

2 сентября 2020 года на депутата было совершено нападение. Неизвестные избили Полякова, после чего скрылись.

Партия «Слуга народа» в 2019 году исключила Антона Полякова за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции.