«Значит всё вот так уж плохо на сегодняшний день»: в сети обсуждают подорожание сигарет

Аналитики предположили, что до конца года сигареты могут подорожать в среднем до 140-145 рублей. К такому выводу они пришли, проанализировав динамику продаж традиционных сигарет и электронных систем нагревания табака за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

За это время сигареты уже выросли в цене: в среднем пачка подорожала на 12,4 процента - сейчас она стоит 135,8 рубля, тогда как в прошлом году обходилась в 120,8 рубля. По мнению аналитиков, это связано, прежде всего, c повышением с 1 января акцизов на табак и табачные изделия.

Стоимость стиков при этом не изменилась - 155 рублей за пачку. Как полагают аналитики, до конца года она, скорее всего, вырастет не более чем на 5-7 процентов.

Опустим споры в соцсетях курящих и некурящих людей, и по факту увидим, что за подорожанием очередного товара люди увидели очередной виток инфляции.

«И что даст подорожание? Только то, что народ будет курить ДЕШЕВЫЕ сигареты, то есть, более вредные. Т.е. подталкивая народ к курению более вредных сигарет государство так «заботится» о здоровье своих граждан?» - недоумевает читатель.

«Не поверите, но у нас на рынке как после войны уже стаканами продают доморощенный табачок», - рассказывает сибиряк.

«Значит всё вот так уж плохо на сегодняшний день», - переиначивает знаменитую строчку группу «Кино» россиянин.

«Ничего удивительного нет, в России все дорожает постоянно - это уже тренд», - написал экономист.

«Бросил курить 9 лет назад и, с той поры, подобные новости не перестают радовать и согревать душу. Даже перечитываю их, когда плохое настроение», - отметился москвич.

«Отличная новость, может кто-то бросит курить», - порадовался доктор.

«Чему же ты радуешься, дружище, нет сердца у тебя... Продукты ведь тоже дорожают», - написал пенсионер.

«При повышении цен на алкоголь, увеличились покупки самогонных аппаратов, а при повышении цен на сигареты будут выращивать самосад для себя и на продажу», - предположил уралец.

«Интересно у нас есть хоть что-то, что не подорожает до Нового года?» - поинтересовался студент.

«Твой труд не подорожает. Информация стопроцентная!» - объяснили ему на пальцах.