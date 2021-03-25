Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 23:42

«Значит всё вот так уж плохо на сегодняшний день»: в сети обсуждают подорожание сигарет

Россияне уверены, что такими темпами скоро снова начнут продавать табак для самокруток стаканами

Фото: Global Look Press

Аналитики предположили, что до конца года сигареты могут подорожать в среднем до 140-145 рублей. К такому выводу они пришли, проанализировав динамику продаж традиционных сигарет и электронных систем нагревания табака за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

За это время сигареты уже выросли в цене: в среднем пачка подорожала на 12,4 процента - сейчас она стоит 135,8 рубля, тогда как в прошлом году обходилась в 120,8 рубля. По мнению аналитиков, это связано, прежде всего, c повышением с 1 января акцизов на табак и табачные изделия.

Стоимость стиков при этом не изменилась - 155 рублей за пачку. Как полагают аналитики, до конца года она, скорее всего, вырастет не более чем на 5-7 процентов.

Опустим споры в соцсетях курящих и некурящих людей, и по факту увидим, что за подорожанием очередного товара люди увидели очередной виток инфляции.

«И что даст подорожание? Только то, что народ будет курить ДЕШЕВЫЕ сигареты, то есть, более вредные. Т.е. подталкивая народ к курению более вредных сигарет государство так «заботится» о здоровье своих граждан?» - недоумевает читатель.

«Не поверите, но у нас на рынке как после войны уже стаканами продают доморощенный табачок», - рассказывает сибиряк.

«Значит всё вот так уж плохо на сегодняшний день», - переиначивает знаменитую строчку группу «Кино» россиянин.

«Ничего удивительного нет, в России все дорожает постоянно - это уже тренд», - написал экономист.

«Бросил курить 9 лет назад и, с той поры, подобные новости не перестают радовать и согревать душу. Даже перечитываю их, когда плохое настроение», - отметился москвич.

«Отличная новость, может кто-то бросит курить», - порадовался доктор.

«Чему же ты радуешься, дружище, нет сердца у тебя... Продукты ведь тоже дорожают», - написал пенсионер.

 «При повышении цен на алкоголь, увеличились покупки самогонных аппаратов, а при повышении цен на сигареты будут выращивать самосад для себя и на продажу», - предположил уралец.

 «Интересно у нас есть хоть что-то, что не подорожает до Нового года?» - поинтересовался студент.

«Твой труд не подорожает. Информация стопроцентная!» - объяснили ему на пальцах.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 час назад

Суд отправил Марину Ракову под арест

Общество 3 часа назад

Российский фотохудожник вышел в финал престижного международного конкурса

Общество 4 часа назад

Зомби прошлись по домам в Казахстане и рассказали об опасности угарного газа

Общество 5 часов назад

Мосгорсуд признал законным статус иностранного агента у издания «Медуза»

Общество 5 часов назад

В Екатеринбурге за школьниками будет следить нейросеть, реагирующая на «опасные слова» и звуки

Политика 5 часов назад

Какой удар готовит Зюганов: неизвестные факты о жизни политика

Политика 5 часов назад

Подсчёт «паровозов»: сколько получивших мандат в Госдуму отказались становиться депутатами

Политика 6 часов назад

На выборах в Италии победила внучка диктатора Бенито Муссолини

Общество 6 часов назад

Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина

Общество 7 часов назад

«Следующими могут быть Тик-Ток и Ютуб»

Общество 7 часов назад

В Москве задержали мошенников, которые за $4 млн предлагали сделать свою жертву губернатором Чукотки

Общество 8 часов назад

А есть ли повод? В Хабаровске хотят поставить еще один монумент в честь Николая II

Политика 9 часов назад

Генсек НАТО: Высланные российские дипломаты были разведчиками под прикрытием

Политика 10 часов назад

Песков: Правительство не будет стимулировать россиян вакцинироваться

Общество 10 часов назад

«Идет на поправку»: друг рассказал о состоянии парня, жестоко избитого в метро

Общество 10 часов назад

Актер Валерий Гаркалин подключен к аппарату ИВЛ. Он привит от ковида

Политика 10 часов назад

«Для себя любимого ничего не жалко»: в сети отреагировали на сумму, которую потратят на выборы президента в 2024 году

Недвижимость 11 часов назад

Стали известны площадь и цена самой маленькой квартиры в Москве на продажу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика