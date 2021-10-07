В Екатеринбурге за школьниками будет следить нейросеть, реагирующая на «опасные слова» и звуки

Экспериментальная нейросеть, которая будет слушать происходящее вокруг и реагировать на определённые слова и звуки, появится в двух школах Екатеринбурга. По мнению чиновников, она позволит повысить уровень безопасности, поможет предотвращать ЧП и шутинги. Если эксперимент окажется удачным, нейросеть появится во остальных школах города. Об этом сообщили Znak.com в департаменте образования города.

Как рассказала представитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина, в систему будут загружены определённые звуки, например звуки битого стекла, передёргивание затвора и другие. После их фиксации системой, она передаст сигнал группе быстрого реагирования, которая может подключиться к видеокамере и посмотреть, что происходит в школе и в случае необходимости отреагировать.

По словам автора разработки, руководителя IT-компании «Недремлющее око» Леонида Старикова, сейчас в школах устанавливается обычная система видеонаблюдения с микрофонами в камерах, которые слушают, что происходит вокруг, нейросеть же будет распознавать в речи учеников определённые «стоп-слова» и её можно будет также использовать в борьбе с буллингом.

– Если нейросеть понимает слово "бомба“, "убью“, "расстреляю“ – список согласовывает департамент образования, – то включается запись. Этот кусок видео с аудиодорожкой отправляется к учителю, школьному психологу или завучу, для того чтобы он мог оценить контекст сказанного: шутка это или сказано на полном серьёзе. Если это происходит с одним и тем же человеком – это точно тревожный звоночек, и надо что-то с этим делать.

Конечно, тут нет никакой речи о том, что детей будут постоянно прослушивать. Это модернизация текущей системы видеонаблюдения, которая и так в каждой школе есть, – отметил Стариков и добавил, что технологию решили адаптировать под школы, ранее она предназначалась для выявления мошенников через домофоны, после последних случаев массовой стрельбы в Казани и Перми.

Как говорит автор, в перспективе эту разработку можно использовать в вузах, колледжах и в других учреждениях.