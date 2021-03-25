Герман Клименко, экс-помощник президента РФ по Интернету:

- Мы очень любим бояться того, что уже есть. Собственно говоря, суверенный интернет у нас уже существует. Вокруг каждого предприятия создан защитный контур. Это отражение DDOS-атак, проникновения вирусов.

Цель суверенного интернета — не оставить нас в изоляции, не отсечь, а сделать так, чтобы если вдруг нас отсекут от глобальной сети, все работало. В этом смысле суверенный интернет у нас уже есть, и не первый год: вокруг всех губерний уже созданы шлюзы, которые фильтруют трафик и обеспечивают защиту. У нас, если сравнивать с Америкой, очень мало поражений госсайтов, а ведь злобные хакеры никуда не деваются. То есть, у нас все работает, просто возможно, в какой-то момент времени понадобится расширить это на всю страну. Это не мешает изнутри контура суверенного интернета открывать любые сайты. Я был в таком контуре, когда работал на Старой Площади.

Нужно смотреть, что происходит в мире в целом - идет отказ от свободного интернета в том виде, в каком он был, идет локализация. Страны заботятся о том, чтобы на их территории присутствовали только те компании, которые соглашаются сотрудничать. Мы вот смеялись над законом, что соцсети сами должны регулировать свой противоправный контент, но в 2018 году аналогичный закон был принят в Германии, где на сети накладываются штрафы порядка 50 млн евро за каждый подобный случай. Кстати, одним из проявлений этого закона стало то, что Ютуб удалил канал «Раша Тудей» - они просто не хотят платить штрафы 50 млн.

Локализация и суверенизация интернета идет не только у нас, они идут везде, но разными темпами. Создаются новые правила игры. Но для многих это непривычно и неудобно, и при появлении каждого нового акта регуляторики возникают крики: что вот, добили свободный интернет.