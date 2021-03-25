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Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина

Планируется, что это будет несколько регионов Сибири

Фото: kremlin.ru

В России разработают национальный туристический маршрут по местам, где любит отдыхать президент России.

«Мы получаем очень много запросов туристов о том, где путешествует наш президент – люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», – рассказали «Интерфаксу» в Ростуризме. 

Как отмечается, проект «президентского» маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году, планируется, что это будет несколько регионов Сибири.

Глава Ростуризма Зарина Догузова также поздравила Путина с днём рождения и поблагодарила за поддержку индустрии туризма и гостеприимства.

«Мы в Ростуризме желаем, чтобы в Вашем плотном графике всегда было время для отдыха, путешествий и новых маршрутов по нашей стране. P.S. По многочисленным просьбам туристов команда Ростуризма уже работает над национальным маршрутом по Вашим любимым местам», – написала она на своей странице в Instagram

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