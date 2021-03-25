«Первые морозцы этой осени»: В Москве температура ночью опустилась ниже нуля

Ведущий специалист центра изучения погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своем Instagram, что сегодняшней ночью температура воздуха впервые за эту осень снизилась до отрицательной величины. В Москве шкала термометра опустилась лишь до минус 0,2 градуса, однако в области температура упала вплоть до минус 5,2 (Серебряные Пруды).

«В Москве ударили первые в сезоне заморозки! — комментирует Тишковец. — Это первые морозцы этой осени».

По словам эксперта, это первый, но не последний раз — следующие четыре ночи в столице также пройдут с минусовой температурой, однако пока заморозки будут не слишком сильными.