Организаторы концертов засудят СМИ за новость об «отмене массовых мероприятий»

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций намерена через суд взыскать со средств массовой информации порядка 100 миллионов рублей, которые составили потери отрасли из-за потока фейковых новостей о якобы запрете в России массовых мероприятий.

Речь идет об инциденте, когда «РИА Новости» и другие агентства неверно истолковали слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой и повесили у себя на сайтах заметки, в которых без уточнений говорилось, будто бы главный санитарный врач объявила о запрете на все массовые мероприятия в России. В таком виде новость долгое время провисела на сайтах агентств, и многие СМИ успели сослаться на неё.

В действительности Попова имела ввиду, что, учитывая уже введенные ограничения на проведение массовых мероприятий во всех регионах, их организация сильно затруднена. Она ничего не объявляла, а лишь констатировала факт.

«Пояснения, данные [Поповой] (...), были неверно интерпретированы рядом СМИ, в первую очередь — "РИА Новости", на которое ссылались многие массмедиа. Публикации вышли под "кликбейтными" заголовками, которые вызвали спад и остановку продаж билетов на многие мероприятия, а также стресс и панику у аудитории, — пояснили РБК в бизнесс-ассоциации. — Нашей индустрии как будто вырубили свет».

Хотя многие СМИ дали опровержения первоначальной информации, проблемы с продажей билетов у организаторов продолжились, так как зрители перестали им верить. Даже после того как позиция Поповой была разъяснена исчерпывающе и СМИ сообщили об этом, на следующее утро на госканале «Россия 1» все равно объявили об «отмене всех массовых мероприятий», жалуются представители концертной индустрии.

Убытки отрасли ассоциация предварительно оценивает в 100 миллионов рублей. К каким конкретно СМИ будут предъявлены иски, не говорится.