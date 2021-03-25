Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:15

Организаторы концертов засудят СМИ за новость об «отмене массовых мероприятий»

Бизнес потерял до 100 млн рублей из-за фейковой интерпретации слов Поповой от информационных агентств. Готовятся иски

Фото: АГН "Москва"

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций намерена через суд взыскать со средств массовой информации порядка 100 миллионов рублей, которые составили потери отрасли из-за потока фейковых новостей о якобы запрете в России массовых мероприятий.

Речь идет об инциденте, когда «РИА Новости» и другие агентства неверно истолковали слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой и повесили у себя на сайтах заметки, в которых без уточнений говорилось, будто бы главный санитарный врач объявила о запрете на все массовые мероприятия в России. В таком виде новость долгое время провисела на сайтах агентств, и многие СМИ успели сослаться на неё.

В действительности Попова имела ввиду, что, учитывая уже введенные ограничения на проведение массовых мероприятий во всех регионах, их организация сильно затруднена. Она ничего не объявляла, а лишь констатировала факт.

«Пояснения, данные [Поповой] (...), были неверно интерпретированы рядом СМИ, в первую очередь — "РИА Новости", на которое ссылались многие массмедиа. Публикации вышли под "кликбейтными" заголовками, которые вызвали спад и остановку продаж билетов на многие мероприятия, а также стресс и панику у аудитории, — пояснили РБК в бизнесс-ассоциации. — Нашей индустрии как будто вырубили свет».

Хотя многие СМИ дали опровержения первоначальной информации, проблемы с продажей билетов у организаторов продолжились, так как зрители перестали им верить. Даже после того как позиция Поповой была разъяснена исчерпывающе и СМИ сообщили об этом, на следующее утро на госканале «Россия 1» все равно объявили об «отмене всех массовых мероприятий», жалуются представители концертной индустрии.

Убытки отрасли ассоциация предварительно оценивает в 100 миллионов рублей. К каким конкретно СМИ будут предъявлены иски, не говорится.

Теги: #фейки

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 27 минут назад

А есть ли повод? В Хабаровске хотят поставить еще один монумент в честь Николая II

Политика 39 минут назад

Песков: Правительство не будет стимулировать россиян вакцинироваться

Общество 40 минут назад

«Идет на поправку»: друг рассказал о состоянии парня, жестоко избитого в метро

Общество 1 час назад

Актер Валерий Гаркалин подключен к аппарату ИВЛ. Он привит от ковида

Политика 1 час назад

«Для себя любимого ничего не жалко»: в сети отреагировали на сумму, которую потратят на выборы президента в 2024 году

Недвижимость 1 час назад

Стали известны площадь и цена самой маленькой квартиры в Москве на продажу

Общество 1 час назад

Вступившегося за девушку и избитого москвича наградят медалью «Доблесть и отвага»

Общество 2 часа назад

Кадры последствий оползня в Сочи: как устраняют повреждения

Общество 2 часа назад

Чичиков и Большой брат: Россияне сравнили своих начальников с литературными персонажами

Общество 3 часа назад

Федеральный судья приостановил действие скандального закона об абортах в Техасе

Политика 4 часа назад

В Беларуси завели новое уголовное дело против издания TUT.BY

Общество 4 часа назад

Задержанная экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Общество 5 часов назад

«Первые морозцы этой осени»: В Москве температура ночью опустилась ниже нуля

Общество 5 часов назад

Как Сергей Махлай превратился из олигарха в преступника, а потом в банкрота

Общество 5 часов назад

Москвич, забитый до полусмерти дагестанцами: «Был битком вагон, мужики все отскочили»

Общество 5 часов назад

Навальному присудили немецкую премию за вклад в защиту свободы СМИ

Политика 6 часов назад

Главное к 7 октября: Премьера «Не время умирать» совпала с 69-летием Путина, обыски у Курца, вакцина от малярии

Политика 6 часов назад

Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей и Навального «Новичком»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика