Навальному присудили немецкую премию за вклад в защиту свободы СМИ

Политик Алексей Навальный и ликвидированный недавно Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) были удостоены немецкой премии в области СМИ «M100 Media Award». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, награду вместо Навального, который отбывает наказание в тюрьме, получил его ближайший соратник Леонид Волков. Он заявил, что гордится возможностью принять премию, а также подчеркнул важность признания в Европе деятельности Навального и его команды, которые занимались в последние 10 лет разоблачением коррупции в России.

Выбирая Навального, попечительский совет и его председатель подчеркнули важность защиты европейских ценностей, независимой оппозиции, а также справедливого правосудия и прав человека. Совет также напомнил о почти 400 политзаключенных в России, убитых политиках и журналистах, а также о борьбе против роста автократических тенденций в Европе.

Церемония вручения премии состоялась 6 октября в Потсдаме. Тожественную речь произнес председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер, который назвал Навального «неутомимым борцом за справедливость, прозрачность и демократию».

Премию «M100 Media Award» присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов.

*ФБК объявлен экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда