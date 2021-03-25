Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:10

Чичиков и Большой брат: Россияне сравнили своих начальников с литературными персонажами

Как отметили 48% опрошенных экспертами работников, им нравится типаж их начальника, 52% же заявили об обратном

Фото: Соцсети

Россияне рассказали на каких литературных героев больше всего похожи их начальники и с каким произведением они могли бы сравнить атмосферу на работе. Исследование было проведено сервисами Работа.ру и ЛитРес, которое есть в редакции издания. В нем приняли участие более 6000 тысяч пользователей сервисов старше 18 лет из всех регионов страны. 

По словам большинства опрошенных (16%), их руководитель похож на Павла Ивановича Чичикова из романа Гоголя «Мертвые души». Главными качествами этого героя назвали расчетливость (36%), жадность (34%) и способность к манипуляции (34%). Немного меньше (15) сравнили своего начальника с главным героем «12 стульев» Ильфа и Петрова Остапом Бендером, которого охарактеризовали как расчетливого (39%), манипулятора (32%) и авантюриста (30%). В ТОП-3 лидеров по типажам попал и герой Конана Дойла Шерлок Холмс – умный (54%), справедливый (44%) и расчетливый (22%) детектив. 

Еще 11% респондентов рассказали, что могут сравнить руководителя с Безумным Шляпником из «Алисы в Стране чудес». Каждый 10-й участник исследования отметил, что его руководить похож на Большого Брата из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. 

По 7% опрошенных выделили узнаваемый образ дона Корлеоне из «Крестного отца» Марио Пьюзо и Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» Лорен Вайсбергер. 6% респондентов указали, что их руководители напоминают им одного из самых популярных злодеев – Волан-де-Морта из серии книг о Гарри Поттере. Еще 5% опрошенных отметили образ Обломова из одноименной книги Гончарова, а 4% участников исследования указали, что их начальник похож на Альбуса Дамблдора – директора Хогвартса. 

Как отметили 48% опрошенных жителей России, им нравится типаж их начальника, однако 52% заявили об обратном. 

Что касается, руководителя мечты, то каждый пятый опрошенный (21%) хотел бы видеть в начальнике героя Робин Гуда. Еще 17% респондентов отметили, что их босс должен быть похож на Шерлока Холмса, а 15% выделили образ Альбуса Дамблдора. 12% участников исследования отметили, что симпатизируют Эрасту Фандорину из произведения Бориса Акунина. Еще 11% респондентов сказали, что желают получить в начальники фею-крестную из «Золушки».

Работники также назвали произведение, на которое похожа обстановка у них на работе. Среди прочих «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Война и мир» Льва Толстого, «Крестный отец» Марио Пьюзо, «Бойцовский клуб» Чака Паланика.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 27 минут назад

А есть ли повод? В Хабаровске хотят поставить еще один монумент в честь Николая II

Политика 39 минут назад

Песков: Правительство не будет стимулировать россиян вакцинироваться

Общество 40 минут назад

«Идет на поправку»: друг рассказал о состоянии парня, жестоко избитого в метро

Общество 1 час назад

Актер Валерий Гаркалин подключен к аппарату ИВЛ. Он привит от ковида

Политика 1 час назад

«Для себя любимого ничего не жалко»: в сети отреагировали на сумму, которую потратят на выборы президента в 2024 году

Недвижимость 1 час назад

Стали известны площадь и цена самой маленькой квартиры в Москве на продажу

Общество 1 час назад

Вступившегося за девушку и избитого москвича наградят медалью «Доблесть и отвага»

Общество 2 часа назад

Кадры последствий оползня в Сочи: как устраняют повреждения

Общество 3 часа назад

Федеральный судья приостановил действие скандального закона об абортах в Техасе

Общество 3 часа назад

Организаторы концертов засудят СМИ за новость об «отмене массовых мероприятий»

Политика 4 часа назад

В Беларуси завели новое уголовное дело против издания TUT.BY

Общество 4 часа назад

Задержанная экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Общество 5 часов назад

«Первые морозцы этой осени»: В Москве температура ночью опустилась ниже нуля

Общество 5 часов назад

Как Сергей Махлай превратился из олигарха в преступника, а потом в банкрота

Общество 5 часов назад

Москвич, забитый до полусмерти дагестанцами: «Был битком вагон, мужики все отскочили»

Общество 5 часов назад

Навальному присудили немецкую премию за вклад в защиту свободы СМИ

Политика 6 часов назад

Главное к 7 октября: Премьера «Не время умирать» совпала с 69-летием Путина, обыски у Курца, вакцина от малярии

Политика 6 часов назад

Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей и Навального «Новичком»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика