Чичиков и Большой брат: Россияне сравнили своих начальников с литературными персонажами

Россияне рассказали на каких литературных героев больше всего похожи их начальники и с каким произведением они могли бы сравнить атмосферу на работе. Исследование было проведено сервисами Работа.ру и ЛитРес, которое есть в редакции издания. В нем приняли участие более 6000 тысяч пользователей сервисов старше 18 лет из всех регионов страны.

По словам большинства опрошенных (16%), их руководитель похож на Павла Ивановича Чичикова из романа Гоголя «Мертвые души». Главными качествами этого героя назвали расчетливость (36%), жадность (34%) и способность к манипуляции (34%). Немного меньше (15) сравнили своего начальника с главным героем «12 стульев» Ильфа и Петрова Остапом Бендером, которого охарактеризовали как расчетливого (39%), манипулятора (32%) и авантюриста (30%). В ТОП-3 лидеров по типажам попал и герой Конана Дойла Шерлок Холмс – умный (54%), справедливый (44%) и расчетливый (22%) детектив.

Еще 11% респондентов рассказали, что могут сравнить руководителя с Безумным Шляпником из «Алисы в Стране чудес». Каждый 10-й участник исследования отметил, что его руководить похож на Большого Брата из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

По 7% опрошенных выделили узнаваемый образ дона Корлеоне из «Крестного отца» Марио Пьюзо и Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» Лорен Вайсбергер. 6% респондентов указали, что их руководители напоминают им одного из самых популярных злодеев – Волан-де-Морта из серии книг о Гарри Поттере. Еще 5% опрошенных отметили образ Обломова из одноименной книги Гончарова, а 4% участников исследования указали, что их начальник похож на Альбуса Дамблдора – директора Хогвартса.

Как отметили 48% опрошенных жителей России, им нравится типаж их начальника, однако 52% заявили об обратном.

Что касается, руководителя мечты, то каждый пятый опрошенный (21%) хотел бы видеть в начальнике героя Робин Гуда. Еще 17% респондентов отметили, что их босс должен быть похож на Шерлока Холмса, а 15% выделили образ Альбуса Дамблдора. 12% участников исследования отметили, что симпатизируют Эрасту Фандорину из произведения Бориса Акунина. Еще 11% респондентов сказали, что желают получить в начальники фею-крестную из «Золушки».

Работники также назвали произведение, на которое похожа обстановка у них на работе. Среди прочих «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Война и мир» Льва Толстого, «Крестный отец» Марио Пьюзо, «Бойцовский клуб» Чака Паланика.