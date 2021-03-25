А есть ли повод? В Хабаровске хотят поставить еще один монумент в честь Николая II

Концепция арки, которую планирует установить инициативная группа, состоит в увековечении памяти царской семьи и лично императора Николая II.

Памятник призван прославить «мученический подвиг» царской семьи, расстрелянной в 1918 году, и призывает хабаровчан к покаянию за исторические «грехи», истоки которых якобы таятся в свержении самодержавия.

Подобная трактовка не удивительна, поскольку «ядро» инициативной группы - Хабаровское региональное отделение общества «Двуглавый орел». Его председатель Андрей Никонов инициативную группу и возглавляет.

«Двуглавый орел» - промонархическая общероссийская организация. В ее манифесте четко обозначена цель: «Монархия для нас - это венец Русской государственности. Будущее принадлежит Империи. Мы возродим Российскую Империю в XXI веке».

Таким образом, суть инициативы - не воссоздание памяти об историческом событии, связанном с Хабаровском, а политическая реабилитация монархии, пропаганда монархизма и покаяние за исторический выбор народов России, совершенный в 1917 году.

Фактически нам предлагают установить памятник в честь правителя, 23-летнее правление которого вызывает ожесточенные споры в российском обществе и по целому ряду причин служит мощным конфликтогенным фактором.

Мы должны помнить, что период правления Николая II характеризовался не только определенными успехами в экономическом развитии, но и резким нарастанием социальных противоречий, приведшим к первой русской революции 1905-1907 годов, Февральской и Октябрьской революциям 1917-го, а затем и Гражданской войне.

Общеизвестно неприятие Николаем II стремлений подавляющей части русского общества к демократическим преобразованиям и его активное сопротивление им.

У дальневосточников внешняя политика Николая II связывается с поражением в Русско-японской войне, отторжением от России южной части острова Сахалин и экспансией иностранного капитала на Дальний Восток.

Концепция арки подразумевает проявление скорби о семье Николая II, расстрелянной в 1918 году.

Гражданская война стала общенациональной трагедией и унесла жизни миллионов жителей России. И выделять из их числа семью бывшего императора Российской империи как минимум неэтично.

Особенно учитывая тот факт, что действия Николая II в период его правления отличались жестоким подавлением протестов, а количество убитых и казненных по воле императора противников самодержавия исчислялось тысячами.

Что касается сохранения памяти о посещении Хабаровска Николаем Романовым, то неужели ей что-то угрожает? Она достаточно полно сохранена в экспозициях и фондах Хабаровского краеведческого музея им. Н. И. Гродекова, Госархива края, Дальневосточной научной библиотеки.

Установление арки в честь Николая II и его семьи в историческом центре Хабаровска неизбежно станет яблоком раздора. Увековечение памяти о тех или иных исторических событиях должно способствовать росту гражданского согласия и отражать волю большинства жителей города.

В истории Хабаровска и края есть исторические личности, внесшие колоссальный личный вклад в развитие региона, однако память о них не увековечена должным образом.

Долгие годы общественность не может добиться установления памятника адмиралу Геннадию Невельскому взамен разрушенного в 1990-е. Не получил достойной замены памятник писателю и путешественнику Владимиру Арсеньеву.

В Хабаровске отсутствует памятник Алексею Черному, под чьим руководством край достиг выдающихся успехов в развитии. Этот список можно продолжить.