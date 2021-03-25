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Врачи призвали отложить до конца пандемии суды над медиками за ошибки при лечении COVID-19

В Палате медиков уверены, что это пойдет на пользу всему обществу и не поможет врачам лечить пациентов

Фото: Global Look Press

Национальная медицинская палата (НМП) призвала установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом на период пандемии. Обращение опубликовано на сайте палаты.

По словам представителей медицинского сообщества, в период пандемии некоторые международные правозащитные организации пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией и призывают граждан обращаться в суд с жалобами на медицинские организации с целью компенсации морального вреда. Они считают, что это может серьезно дестабилизировать ситуацию, а сами призывы к пациентам обращаться в суд – «преступление против общества и врачей».

«Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей», – отмечают медики.

«Мы не осуждаем людей, которые решили обращаться в суды, считая, что действия врачей повлекли неблагоприятные последствия для их здоровья или здоровья их близких. Это их право и выбор. Мы не оспариваем и то, что медицинские организации должны нести ответственность за некачественное лечение пациентов. Но считаем преступлением против общества призывы правозащитных организаций намеренно засуживать медицинские организации в ситуации, когда медицинские работники прилагают все усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасая ежедневно тысячи жизней», – говорится в обращении. 

В НМП считают, что сейчас необходимо приостановить судебное преследование медиков по всем вопросам, связанным с лечением ковида. Там уверены, что это пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам лечить пациентов.

Как подчеркивается в обращении, медицинское сообщество готово совместно с органами власти решать существующие проблемы в оказании медицинской помощи без судебных разбирательств.

В палате напомнили о механизмах досудебного решения конфликтов с помощью комиссий по врачебным ошибкам, а также выразили готовность «проводить комплексную экспертизу с привлечением ведущих специалистов для подготовки независимого заключения».

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