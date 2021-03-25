Россиянина обвинили в приготовлении к массовому убийству из-за проигранного спора

В Омске из-за спора 18-летнего парня и его знакомого возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Как сообщается, парень проиграл в споре своему приятелю и должен был опубликовать манифест о расстреле школы №53 на страничке в «Вконтакте». Молодой человек не стал нарушать договор и выполнил все необходимое.

Он написал в соцсети, что 21 октября нападет на школу номер 53, а после этого покончит с собой.

Вскоре его вычислили и задержали. Парень рассказал полицейским, что никого расстреливать не собирался. Как отмечает телеграм-канал, несмотря на это против него возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству.