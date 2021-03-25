Московская студентка заявила, что таксист заблокировал ее в машине, требуя пойти с ним на свидание в «Макдональдс»

В Москве 19-летняя студентка ВШЭ и сотрудница музея «Гараж» сообщила о домогательствах со стороны сотрудника такси «Яндекса». Об этом пишет редакция Ксении Собчак «Осторожно, новости».

Мужчина довез девушку от выхода из Парка Горького до дома на юго-западе столицы, но в итоге заблокировал в авто двери, схватил руку, поцеловал ее и отказался выпускать девушку, пока она не согласится на свидание в «Макдональдсе».

Девушке удалось выбраться из авто. На следующий день она обратилась в полицию. Сейчас правоохранители пытаются найти водителя.