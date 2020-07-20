Instagram провел ребрендинг IGTV и разрешил публиковать видео длиной до 60 минут

В Instagram признали, что IGTV не стал популярным у пользователей, его переименовали в Instagram TV и разрешили публиковать в основной ленте ролики до 60 минут. Об этом сообщает портал The Verge.

Теперь ролики длиной до 60 минут можно загружать целиком в ленту и смотреть их, не выходя из основного приложения.

Как рассказал представитель Instagram порталу, приложение IGTV останется «местом, куда люди будут приходить, чтобы посмотреть видео».

Отмечается также, что видео ленты и видео IGTV будут объединены в Instagram TV, который получит единую вкладку на странице профиля.

Сервис IGTV был представлен компанией в июне 2018 года и должен был стать альтернативой YouTube, дав пользователям возможность публиковать и просматривать длинные ролики. В июне этого года Instagram ввел новый формат видео Reels, которые дает возможность создавать и просматривать короткие ролики, как в ТикТок.