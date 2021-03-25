Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:31

«Решил закосить под судью Дредда и поплатился»

В сети обсуждают депутата-единоросса, который был исключен из партии за фразу «Я здесь закон!»

Фото: кадр из фильма «Судья Дредд»

Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области Владимир Боев исключен из партии за свое поведение и грубые высказывания в адрес избирателя и журналистки, сообщило региональное отделение «Единой России».

Видео встречи жителей Дмитриевского сельского поселения Золотухинского района Курской области с местными чиновниками и депутатами появилось 2 октября в Telegram-каналах, вызвав резонанс. На видео запечатлено, как мужчина - по данным каналов, якобы депутат местного сельсовета от ЕР Владимир Бoев - заявляет: «Я здесь закон», оскорбляет пришедших на встречу избирателя и журналистку и требует от последней удалиться. Позже председатель региональной контрольной комиссии «Единой России» Александр Самсонов заявил, что партия «проведет детальное рассмотрение вопроса и разберется в ситуации». Во вторник представитель регионального отделения партии рассказал, что Боев принес извинения на видео.

«Председатель региональной контрольной комиссии партии Александр Самсонов сообщил, что местный политический совет Золотухинского местного отделения партии «Единая Россия» принял решение об исключении Владимира Боева из партии за нарушение требований устава партии», - говорится в сообщении регионального отделения на странице в соцсети ВКонтакте.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Александр Хинштейн заявлял, что намерен инициировать прокурорскую проверку по снятому на видео инциденту с грубым общением с журналистом.

В соцсетях к происходящему отнеслись двояко. С одной стороны, все прекрасно понимают, что депутат попросту проговорился и под его словами теоретически могли бы подписаться многие единороссы, но с другой – люди одобряют, что партия наказала Боева.

«Да сколько их таких умников рвутся к власти? Исключили и правильно сделали. Жаль, у нас ни в одном кодексе нет статьи о том, чтобы после подтверждённого акта проявления неуважения к людям, пожизненно не допускать до любых руководящих должностей», - пишет читатель.

«Ха-ха, оказался не закон! – иронизирует россиянин. – Хотел под судью Дредда закосить, да поплатился. Правильно сделали, что такого депутата исключили из партии» 

«Забылся человек, как и многие его сотоварищи не только в сельсоветах. Раньше о таких в народе говорили «дворник при бляхе». Получил значок, стало быть, стал начальником», - вспоминает пенсионер.

«А толку? Это просто демонстрирует истинное лицо ЕР, так считает каждый из них», - уверен москвич.

«Допелся! Слово не воробей, вылетит, не поймаешь!» - напоминают депутату народную мудрость.

«Язык мой - враг мой», очень актуально для «уездных князьков», - звучит напоследок еще одна народная мудрость.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 7 часов назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 5 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 6 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 12 минут назад

Актриса в космосе, глава саратовского УФСИН в отставке, Милонов с Джигурдой на ринге: новости к вечеру 5 октября

Общество 50 минут назад

Роман Вильфанд: «До 12 октября можно рассчитывать на хорошую погоду»

Политика 1 час назад

Вечные губеры. Кто из глав регионов губернаторов дольше всех во власти

Общество 1 час назад

«У Путина уже готовы генеральские звания и большие ордена для киноэкипажа»: в сети иронизируют над полётом Пересильд и Шипенко на МКС

Общество 2 часа назад

Фигурант дела «Сети»* признался в двойном убийстве, а после рассказал о пытках

Политика 2 часа назад

«Лишь бы снова кого-нибудь не обнулила»: в сети иронизируют над Терешковой, которой открывать первое заседание новой Госдумы

Общество 3 часа назад

Прямая связь с МКС: какие эмоции пережила Юлия Пересильд

Общество 4 часа назад

Песков: В Кремле знают о публикации кадров с предполагаемыми пытками в колониях РФ

Общество 4 часа назад

День рождения Путина: стало известно, как президент будет отмечать 69-летие

Общество 5 часов назад

Тепло в сетях. Что ждёт россиян в морозы

Дмитрий Быков 6 часов назад

Велика Пандора, да дура

Общество 6 часов назад

Нижегородский прокурор потребовал признать «Мужское государство» экстремистской организацией

Политика 6 часов назад

Дело Александра Шестуна направлено в кассационный суд

Общество 6 часов назад

У корабля с Юлией Пересильд отказала система автоматического сближения с МКС

Политика 7 часов назад

«Это все должно быть под контролем государства»: Путин о судьбе образовательных ресурсов

Общество 7 часов назад

«Молодая шпана» КПРФ. Кто сметет Зюганова и возглавит компартию?

Общество 8 часов назад

Суд счел «неразумным» решение МВД о пожизненном запрете на въезд Идраку Мирзализаде

Общество 8 часов назад

"Первый" в космосе

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика