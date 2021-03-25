«Решил закосить под судью Дредда и поплатился»

Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области Владимир Боев исключен из партии за свое поведение и грубые высказывания в адрес избирателя и журналистки, сообщило региональное отделение «Единой России».

Видео встречи жителей Дмитриевского сельского поселения Золотухинского района Курской области с местными чиновниками и депутатами появилось 2 октября в Telegram-каналах, вызвав резонанс. На видео запечатлено, как мужчина - по данным каналов, якобы депутат местного сельсовета от ЕР Владимир Бoев - заявляет: «Я здесь закон», оскорбляет пришедших на встречу избирателя и журналистку и требует от последней удалиться. Позже председатель региональной контрольной комиссии «Единой России» Александр Самсонов заявил, что партия «проведет детальное рассмотрение вопроса и разберется в ситуации». Во вторник представитель регионального отделения партии рассказал, что Боев принес извинения на видео.

«Председатель региональной контрольной комиссии партии Александр Самсонов сообщил, что местный политический совет Золотухинского местного отделения партии «Единая Россия» принял решение об исключении Владимира Боева из партии за нарушение требований устава партии», - говорится в сообщении регионального отделения на странице в соцсети ВКонтакте.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Александр Хинштейн заявлял, что намерен инициировать прокурорскую проверку по снятому на видео инциденту с грубым общением с журналистом.

В соцсетях к происходящему отнеслись двояко. С одной стороны, все прекрасно понимают, что депутат попросту проговорился и под его словами теоретически могли бы подписаться многие единороссы, но с другой – люди одобряют, что партия наказала Боева.

«Да сколько их таких умников рвутся к власти? Исключили и правильно сделали. Жаль, у нас ни в одном кодексе нет статьи о том, чтобы после подтверждённого акта проявления неуважения к людям, пожизненно не допускать до любых руководящих должностей», - пишет читатель.

«Ха-ха, оказался не закон! – иронизирует россиянин. – Хотел под судью Дредда закосить, да поплатился. Правильно сделали, что такого депутата исключили из партии»

«Забылся человек, как и многие его сотоварищи не только в сельсоветах. Раньше о таких в народе говорили «дворник при бляхе». Получил значок, стало быть, стал начальником», - вспоминает пенсионер.

«А толку? Это просто демонстрирует истинное лицо ЕР, так считает каждый из них», - уверен москвич.

«Допелся! Слово не воробей, вылетит, не поймаешь!» - напоминают депутату народную мудрость.