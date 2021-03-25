«Просто боялась шумихи»: 16-летняя убила своего ребенка и умерла под присмотром матери

В Славянске-на-Кубани произошел вопиющий случай с несовершеннолетней роженицей. Как сообщает источник в правоохранительных органах, 16-летняя девушка родила в уличном туалете возле дома, но в итоге погиб как её ребенок, так и она сама. Хотя её мать знала о беременности и о постродовых травмах, она даже не вызвала скорую.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, новорожденный ребенок погиб не непосредственно при родах, а уже после них — когда его положили лицом вниз на подушку, из-за чего он задохнулся. После этого его тело «выбросили на улицу».

У 16-летней девочки после родов, по всей видимости, открылось кровотечение, она страдала дома три дня, при том что её мать, которая знала о случившемся, находилась вместе с ней.

«Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно», — рассказывает источник.

Женщина вызвала врачей лишь после смерти дочери — те лишь зафиксировали факт смерти и обратились в полицию.

По предварительным данным, мать ещё во время беременности начала колоть дочери препараты, провоцирующие выкидыш, однако ребенок родился здоровым, хоть и недоношенным — после пяти-шести месяцев беременности. «Предположительно, он был здоров, то есть смерть была насильственной», — поясняет собеседник газеты.

Возбуждены два уголовных дела — по статьям «Смерть по неосторожности» (статья 109 УК РФ) и «Убийство матерью новорожденного ребенка» (статья 106 УК РФ).