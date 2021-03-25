Ольга Колосова: "Кто-то из моих коллег с завистью сказал, что Пересильд теперь дадут звание Героя"
Звезда сериала "След" готова пожертвовать собой – полететь в космос – только в одном случае, ради спасения мира
Госкомиссия допустила к пуску корабль «Союз МС-19» с экипажем на борту. На МКС сегодня отправятся актриса Юлия Переcильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они будут снимать в космосе драму «Вызов». Запуск состоится сегодня в 11:55 (МСК). Ожидается, что до МКС корабль доберется за 3 часа 3 мин. Съемочная группа проведет в космосе 20 дней.
– Хотели бы вы оказаться на их месте?
– Ни в коем случае! Я еще нужна тут некоторым людям, – категорично ответила «Собеседнику» актриса Ольга Колосова. – Это серьезные перегрузки организма. Не понимаю, зачем такие эксперименты? Я точно их не выдержу, знаю, что меня тошнит, мутит, и я не готова. Если понимаешь, что тебе физически плохо, зачем себя насиловать? Кто-то из моих партнеров-актеров с завистью сказал
«Вот сейчас Пересильд полетит, дадут ей Героя России»...
Я ответила, ну пусть летит, если предлагают, если она потянет это дело и ей нравится, то почему нет?
В мире столько проблем
– Зачем лететь куда-то, если все это можно снимать на Земле? – недоумевает актриса.
– Сейчас такие технологии киношные, что можно снимать все что угодно, и не нужно для этого в космос лететь и тратить такие безумные деньги. В мире столько проблем, на которые можно потратить их. Люди, которые легко соглашаются на полет в космос даже не представляют себе, что это за перегрузки и риски. Наверное, зашкаливает интерес.
Полеты в космос, как простой транспорт – у нас еще не развиты. Я не понимаю смысла в этом. Если простой человек может полететь, то он не выдержит. А если подготовленный с натренированным вестибуляторным аппаратом, то это уже космонавт. Еще рано простых людей брать в космос. У меня уже нет юношеского максимализма. Если бы на мне лежала роль спасти мир, наверное, я бы пошла на самопожертвование, – резюмировала Ольга Колосова.
Драма «Вызов»
Космическая драма, будет сниматься в космосе – на МКС. «Вызов» – совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это часть большого проекта, в рамках которого будут решаться просветительские, а также новые технические и технологические задачи.
Главная героиня художественного фильма – врач-хирург, которой волею обстоятельств пришлось полететь в космос. Основной экипаж МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко. Дублирующий экипаж: космонавт Олег Артёмьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.