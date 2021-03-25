Ольга Колосова: "Кто-то из моих коллег с завистью сказал, что Пересильд теперь дадут звание Героя"

В мире столько проблем

– Зачем лететь куда-то, если все это можно снимать на Земле? – недоумевает актриса.

– Сейчас такие технологии киношные, что можно снимать все что угодно, и не нужно для этого в космос лететь и тратить такие безумные деньги. В мире столько проблем, на которые можно потратить их. Люди, которые легко соглашаются на полет в космос даже не представляют себе, что это за перегрузки и риски. Наверное, зашкаливает интерес.

Полеты в космос, как простой транспорт – у нас еще не развиты. Я не понимаю смысла в этом. Если простой человек может полететь, то он не выдержит. А если подготовленный с натренированным вестибуляторным аппаратом, то это уже космонавт. Еще рано простых людей брать в космос. У меня уже нет юношеского максимализма. Если бы на мне лежала роль спасти мир, наверное, я бы пошла на самопожертвование, – резюмировала Ольга Колосова.