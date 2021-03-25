На пенсионерку завели уголовное дело за обещание взорвать подъезд, если ей не включат отопление

В городе Лебедянь Липецкой области 61-летняя пенсионерка, недовольная отсутствием отопления в её доме, позвонила на телефон «службы 112» и заявила, что «заложила взрывное устройство и готова взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление». Её задержали, региональное управление МВД отчиталось о возбуждении уголовного дела.

Полиция приехала на вызов и обыскала дом пожилой женщины, а также его окрестности. Бомбу они ожидаемо не нашли и сочли, что это было заведомо ложное сообщение о террористической угрозе. Пенсионерка была задержана и доставлена в ближайшее отделение полиции.

Против женщины возбуждено уголовное дело по части статьи 207 УК РФ («​​Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Теперь пенсионерке грозит штраф до полумиллиона рублей или до трех лет принудительных работ.

Суд назначил ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.