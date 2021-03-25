На пенсионерку завели уголовное дело за обещание взорвать подъезд, если ей не включат отопление
Силовики серьезно подошли к угрозе терроризма от пенсионерки, сгоряча пообещавшей взорвать подъезд, если не дадут отопление
В городе Лебедянь Липецкой области 61-летняя пенсионерка, недовольная отсутствием отопления в её доме, позвонила на телефон «службы 112» и заявила, что «заложила взрывное устройство и готова взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление». Её задержали, региональное управление МВД отчиталось о возбуждении уголовного дела.
Полиция приехала на вызов и обыскала дом пожилой женщины, а также его окрестности. Бомбу они ожидаемо не нашли и сочли, что это было заведомо ложное сообщение о террористической угрозе. Пенсионерка была задержана и доставлена в ближайшее отделение полиции.
Против женщины возбуждено уголовное дело по части статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Теперь пенсионерке грозит штраф до полумиллиона рублей или до трех лет принудительных работ.
Суд назначил ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.