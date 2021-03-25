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День рождения Путина: стало известно, как президент будет отмечать 69-летие

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал журналистам, как Путин проведет день рождения

Фото: Global Look Press

В ближайший четверг Владимир Владимирович отметит свой день рождения. Главе государства исполнится 69 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами рассказал, как Владимир Путин проведет день рождения.

Фото: Global Look Press

Не так давно Владимир Путин вышел из режима самоизоляции и на данный момент ведет активную политическую деятельность. Потому, согласно мнению Дмитрия Пескова, в день рождения президент не будет отвлекаться от текущих дел.

«Насколько известно, у него есть планы по работе, невзирая на день рождения. Впрочем, как вы понимаете, он часто проводит рабочие мероприятия», — подчеркнул пресс-секретарь.

В то же время, отказываться от торжественных мероприятий руководитель страны не намерен. 

Фото: Global Look Press

«Никто не сомневается, что вечером он с родственниками и друзьями праздник непременно отметит. Так бывает чаще всего», — сказал Дмитрий Песков.

В 2020 году Владимир Владимирович также не стал устраивать для себя выходной. Президент провел 10 межгосударственных переговоров по телефону. Однако в 2019-м Владимиру Путину повезло отпраздновать день рождения на природе. Он собирал грибы, поднимался в горы и осматривал красоты Сибири.

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