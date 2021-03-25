День рождения Путина: стало известно, как президент будет отмечать 69-летие

Не так давно Владимир Путин вышел из режима самоизоляции и на данный момент ведет активную политическую деятельность. Потому, согласно мнению Дмитрия Пескова, в день рождения президент не будет отвлекаться от текущих дел.

«Насколько известно, у него есть планы по работе, невзирая на день рождения. Впрочем, как вы понимаете, он часто проводит рабочие мероприятия», — подчеркнул пресс-секретарь.

В то же время, отказываться от торжественных мероприятий руководитель страны не намерен.