Сотрудники “Серебряного дождя” решили опозорить пиарщицу после заказа от мэрии Москвы

Кроме того, о злодеянии Анны ведущие “Серебряного дождя” часто рассказывают и в своем эфире. “В настоящий время нами рассматривается вопрос об обращении в правоохранительные органы по факту мошенничества”, - объясняют представители редакции.

Пока что иска от радиостанции к пиарщице в базе Мосгорсуда нет. Почему гендиректора “Медиа Виллы” решили публично унизить до суда, в редакции не уточняют.

Лапутина готовит ответные меры: “Ими уже занимаются” - комментирует она появление плакатов на заборе радиостанции. Однако, добавляет, что со свой стороны в суд пока не обращалась.

Правительство Москвы, в лице Департамента Инвестиционной промышленности, несколько раз заключало контракты на рекламные услуги с “Медиа Виллой”. Суммы солидные - от двух до четырех миллионов рублей. Однако, контракт на рекламу Технопарка в госзакупках найти не удалось. Был ли он заключен на самом деле, неизвестно.