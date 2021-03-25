Сотрудники “Серебряного дождя” решили опозорить пиарщицу после заказа от мэрии Москвы
На заборе редакции расклеены объявления с портретом и издевательскими надписями в адрес агента рекламных услуг
Суть конфликта, который разыгрался между радиостанцией и гендиректором компании “Медиа Вилла” Анной Лапутиной, “Серебряный дождь” приводит на своем сайте.
Судя по тексту, Лапутина обратилась в редакцию в 2019 году с предложением о сотрудничестве. По условиям договора, “Серебряный дождь” должен был провести широкую рекламную компанию Технограда - проекта мэрии Москвы по развитию профессионального образования. В 2018 году он был открыт на ВДНХ Сергеем Собяниным. Как пишет “Серебряный дождь”, несмотря на выпуск серии интервью с участниками проекта Техноград, денег, положенных по контракту (1 020 000 рублей), редакция от Лапутиной так и не дождалась.
Недавно на заборе радиостанции появились плакаты с рисованным портретом Лапутиной и текстом, в котором она объявляется мошенницей.
Кроме того, о злодеянии Анны ведущие “Серебряного дождя” часто рассказывают и в своем эфире. “В настоящий время нами рассматривается вопрос об обращении в правоохранительные органы по факту мошенничества”, - объясняют представители редакции.
Пока что иска от радиостанции к пиарщице в базе Мосгорсуда нет. Почему гендиректора “Медиа Виллы” решили публично унизить до суда, в редакции не уточняют.
Лапутина готовит ответные меры: “Ими уже занимаются” - комментирует она появление плакатов на заборе радиостанции. Однако, добавляет, что со свой стороны в суд пока не обращалась.
Правительство Москвы, в лице Департамента Инвестиционной промышленности, несколько раз заключало контракты на рекламные услуги с “Медиа Виллой”. Суммы солидные - от двух до четырех миллионов рублей. Однако, контракт на рекламу Технопарка в госзакупках найти не удалось. Был ли он заключен на самом деле, неизвестно.