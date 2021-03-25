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Москва поднялась в рейтинге темпа роста цен на жилье с 92 на пятое место

Первое место в списке занял канадский город Галифакс – жилье там подорожало на 30,8%

Фото: Дмитрий Мальтера

Российская столица заняла пятое место в мировом рейтинге городов с высоким темпом роста цен на жилье. За год цены в Москве выросли на 28,8%, в 2020 году она занимала 92 место в рейтинге. Об этом говорится ежеквартальном исследовании Global Residential Cities Index, подготовленном международной консалтинговой компанией Knight Frank, передает РБК

Как уточняется, в рейтинге отслеживается изменение средней стоимости жилья всех сегментов в 150 городах по всему миру в местной валюте на основе официальной статистики.

Во втором квартале 2021 года первое место списка занял канадский город Галифакс, жилье там подорожало на 30,8%. На втором месте оказался турецкий Измир (30%), на третьей строчке расположился южнокорейский Сеул (30%). Четвертое место занял американский город Финикс (29,3%). 

Санкт-Петербург также оказался в топ-10, он занимает восьмое место (+26,7%). В прошлом году он занимал пятую позицию (+16,2%).

Авторы рейтинга также отмечают, что средний годовой рост цен в 150 проанализированных городах составил 9,8%. Из всех городов цены увеличились в 139, а в 57 городах отмечается двузначный рост. 

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