Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:12

Московские школы класс за классом переводят на дистанционку, а в некоторых регионах школы закрывают полностью

При каких условиях дети будут учиться дома

photo
Фото: @Pixabay

С начала октября в России каждый день обновляется рекорд по количеству заболевших COVID-19. А по данным на 2 октября Россия занимает пятое место в мире по числу заболевших граждан. 

Это говорит о том, что школьникам грозит новая волна дистанционного обучения. Решение о временном карантине уже приняли некоторые школы в Оренбурге, Саратовской области, Башкирии, Якутии, Екатеринбурге, Кузбассе и Курганской области.

В Москве в некоторых школах в конце сентября на дистант перевели отдельные классы.

 «Мы должны быть ко всему готовы, но такие решения (перевод всех школ на дистанционное обучение – прим. Ред.), если и будут приниматься, то в крайнем случае, - говорил в начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на «дистанционку» отдельные классы, но в целом школа продолжает работать. Я надеюсь, что нам не придется принимать крайние меры».

Первый заммнинистра просвещения Александр Бугаев заявил, что в целом ограничения работы пока коснулись 60 школ в 28 регионах - это менее 0,15% от всех школ страны. Также он уточнил, что сейчас в России нет регионов, где полностью введена дистанционная форма обучения.

Как отметил мэр Москвы, в случае необходимости школы могут самостоятельно выбирать формат обучения, руководствуясь четкими критериями Роспотребнадзора. В регионах на карантин могут переводиться отдельные классы, если в них заболеет хотя бы один ребенок. В столице при этом действует дополнительная возможность: даже если все ученики здоровы, класс могут перевести на дистант по коллективной просьбе родителей.


Что касается полного закрытия школы, то он возможен, если болеют более 25 процентов учеников.

Чтобы предугадать, закроют школы на карантин, можно следить за информацией о заболеваемости, причем не только среди детей, но и среди взрослых. Согласно общему правилу, если болеет больше 25% жителей, этого достаточно для тотального введения «дистанционки».

Узнавать официальные данные об уровне заболеваемости в регионе можно на сайте Стопкоронавирус.рф

Дарья Молодых.

"Дистанционка растит недоучек": Соловей дал 5 советов родителям при учебе онлайн
Дистанционка для школьников обходится в несколько раз дороже очного обучения (инфографика)
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 4 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 5 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 55 минут назад

Крушение вертолёта Robinson, в Московской области.

Политика 1 час назад

«Не должно быть основанием для проверок»: Кремль прокомментировал «Досье Пандоры»

Общество 1 час назад

Глава Нижегородской области предложил заставить прививаться студентов и сотрудников промпредприятий

Общество 1 час назад

Сотрудники “Серебряного дождя” решили опозорить пиарщицу после заказа от мэрии Москвы

Общество 1 час назад

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-журналисту Ивану Сафронову

Недвижимость 2 часа назад

Аппартаменты: покупать или обходить стороной

Общество 2 часа назад

Роспотребнадзор: В России из-за пандемии запрещены все массовые мероприятия

Общество 2 часа назад

Собянин и Мишустин заявили о том, что ситуация с COVID-19 в Москве и России вызывает тревогу

Общество 2 часа назад

«Пенсии хватает на хлеб и молоко». Тренер Гагарина рассказал, как живут ветераны космонавтики

Политика 3 часа назад

Памфилова грешит на Шпилькина и просит сравнить выборы в РФ и в Германии. Сравниваем

Политика 4 часа назад

Памфилова докажет, что выборы в России честные, засудив журналистов, говорящих обратное

Общество 4 часа назад

В Воронеже арестовали женщину и мужчину, которые украли труп из могилы, а затем сожгли

Политика 4 часа назад

Тбилиси не отдаст Саакашвили Киеву. Он досидит срок в грузинской тюрьме

Общество 4 часа назад

Почти у каждого десятого россиянина есть знакомый с биполярным расстройством

Политика 4 часа назад

Репост за 150 тысяч: Тверской суд оштрафовал депутата МГД Енгалычеву

Политика 5 часов назад

Британские власти исследуют информацию об оффшорах из «Досье Пандоры»

Общество 6 часов назад

Актер Владимир Машков получит от ЦИК думский мандат единоросса

Общество 6 часов назад

«Преступление века». Бомж «реабилитировал нацизм», суша носки на Вечном огне

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика