Московские школы класс за классом переводят на дистанционку, а в некоторых регионах школы закрывают полностью

С начала октября в России каждый день обновляется рекорд по количеству заболевших COVID-19. А по данным на 2 октября Россия занимает пятое место в мире по числу заболевших граждан.

Это говорит о том, что школьникам грозит новая волна дистанционного обучения. Решение о временном карантине уже приняли некоторые школы в Оренбурге, Саратовской области, Башкирии, Якутии, Екатеринбурге, Кузбассе и Курганской области.

В Москве в некоторых школах в конце сентября на дистант перевели отдельные классы.

«Мы должны быть ко всему готовы, но такие решения (перевод всех школ на дистанционное обучение – прим. Ред.), если и будут приниматься, то в крайнем случае, - говорил в начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на «дистанционку» отдельные классы, но в целом школа продолжает работать. Я надеюсь, что нам не придется принимать крайние меры».

Первый заммнинистра просвещения Александр Бугаев заявил, что в целом ограничения работы пока коснулись 60 школ в 28 регионах - это менее 0,15% от всех школ страны. Также он уточнил, что сейчас в России нет регионов, где полностью введена дистанционная форма обучения.

Как отметил мэр Москвы, в случае необходимости школы могут самостоятельно выбирать формат обучения, руководствуясь четкими критериями Роспотребнадзора. В регионах на карантин могут переводиться отдельные классы, если в них заболеет хотя бы один ребенок. В столице при этом действует дополнительная возможность: даже если все ученики здоровы, класс могут перевести на дистант по коллективной просьбе родителей.





Что касается полного закрытия школы, то он возможен, если болеют более 25 процентов учеников.

Чтобы предугадать, закроют школы на карантин, можно следить за информацией о заболеваемости, причем не только среди детей, но и среди взрослых. Согласно общему правилу, если болеет больше 25% жителей, этого достаточно для тотального введения «дистанционки».

Узнавать официальные данные об уровне заболеваемости в регионе можно на сайте Стопкоронавирус.рф

Дарья Молодых.