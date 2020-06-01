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Глава Нижегородской области предложил заставить прививаться студентов и сотрудников промпредприятий

Также Глеб Никитин считает, что предприятиям (а, возможно, и вузам) можно оставить непривитыми лишь 20% сотрудников

Фото: Global Look Press

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что обязательную вакцинацию необходимо распространить на новые категории граждан: студентов высших учебных заведений и работников промышленных предприятий — это, по его словам, «минимум» из тех, кого нужно принудить к прививке. С таким предложением он выступил на президиуме координационного совета при правительстве России.

«Хотел бы предложить по согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательные контингенты, подлежащие вакцинации, — приводит слова главы субъекта Федерации «Интерфакс». —

Как минимум хотел предложить включить в них студентов и сотрудников промышленных предприятий»

Каким образом губернатор намерен заставить студентов вакцинироваться, не уточняется.

Кроме того, г-н Никитин полагает, что на предприятиях нужно в обязательном порядке не 60%, как это вводится сейчас в ряде регионов, а 80%. Напомним, что в долю непривитых сотрудников, которую власти разрешают оставить на предприятиях (в случае, если она будет выше, бизнес ждут штрафы), входят и те, у кого есть противопоказания, и те, кто уже переболел ковидом.

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