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Гиганты ритейла объединяются, но цены растут совсем не поэтому

Два с половиной месяца назад завершилось объединение сетей «Магнит» и «Дикси».Ээксперты прогнозировали: раз конкуренции на рынке меньше, то цены будут и дальше расти. Прошло достаточно времени, чтобы сделать выводы, влияют ли слияния гигантов на рост цен.

Фото: соцсети

Два с половиной месяца назад завершилось объединение сетей «Магнит» и «Дикси». Параллельно «Лента» купила Billa, а Яндекс начал переговоры с «Азбукой вкуса»...

Когда стало известно о сделке «Магнита» и владельцев «Дикси», эксперты выдвигали разные прогнозы, в том числе и о том, что раз конкуренции на рынке меньше, то цены будут и дальше расти. Прошло достаточно времени, чтобы сделать выводы, влияют ли слияния гигантов на рост цен.

Цены постепенно растут, и это факт, - говорит эксперт. - А что касается слияний гигантов, могу ответить на это только анекдотом про Красную Шапочку и серого волка. Волк встретил Шапку и говорит ей: «У нас с тобой всего два пути – либо слияние, либо поглощение». Вот в этой парадигме и происходят все слияния и поглощения.

Объединения, особенно сейчас, зачастую носят характер вынужденности. Если говорить про «Дикси», то, если бы эта сеть просуществовала еще некоторое время, боюсь, мы бы увидели, как ее владельцы обращаются к правительству с просьбой о помощи. Как, собственно, и владельцы ряда других компаний. Дело в том, что сейчас доходность ритейла становится уже близка к отрицательной. Чистая прибыль ритейла – всего процентов пять...

И когда я читаю про все эти бравурные закосы на предмет того, что увеличивается оборот, мне каждый раз хочется спросить: а можно про прибыль?

Или вот другой аспект. Сейчас все радуются: онлайн-торговля, уверяют, пошла в рост со страшной силой и якобы создание онлайн-канала – это офигительно доходное дело. Но давайте считать, так ли это. Заказ с 3 тыс руб. Средняя доставка обойдется от 300-400 рублей. Плюс комплектовщик (он тоже будет стоить не меньше 300-500 руб.)... И так далее. Короче, если внимательно просчитать все затраты, то минимальный заказ должен быть от 12 тыс руб., не меньше. И то такой заказ всю чистую прибыль сожрет. Но, как мы знаем, таких заказов нет. А это означает, что большая часть онлайн-каналов убыточна.

Полезно ли слияние (или поглощение) для потребителя? Вопрос же вовсе не в этом, а в том, что оно вынужденное. И другого варианта развития событий не будет.

Большая часть ритейловых компаний будет переходить под государственное влияние. Простите, и кто будет спрашивать потребителя? Он будет потреблять то, что ему родина скажет. И за ту цену, которую ему установят. У нас ведь сокращение ассортимента так и происходит – по воле отнюдь не бизнеса.

Я уже ни на что не жалуюсь. Исхожу из того, что, к сожалению, экономика стала управляться приказами. Это единственное, на что я могу жаловаться. А все остальное – производные от этой истории.

Между тем государство должно создавать жесточайшую конкуренцию, чтобы можно было стравливать ритейлеров, производителей, логистов, заставляя их бороться за кошелек потребителя, то есть за меня.

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