Facebook и WhatsApp упали в США и в РФ, а «ВКонтакте» начал сообщать о скринах беседы

В соцсети «ВКонтакте» тем временем в мессенджерах появилась функция исчезающих сообщений, а также соцсеть начала уведомлять отдельным сообщением в беседе о том, что конкретный участник переписки сделал ее скриншот.

UPD: Мессенджер Telegram тоже сообщил, что у него случились неполадки из-за того, что многие из-за сбоев в WhatsApp обратились к нему. У сервиса сейчас недоступны звонки.