Facebook и WhatsApp упали в США и в РФ, а «ВКонтакте» начал сообщать о скринах беседы
В том числе проблемы начались и с социальной сетью Instagram
Пользователи массово начали сообщать о сбоях в работе соцсетей Facebook, Instagram и в мессенджере WhatsApp.
Сервис DownDetector подтверждает, что массовые обращение со стороны юзеров США и РФ начали поступать с 18:13 по московскому времени.
В соцсети «ВКонтакте» тем временем в мессенджерах появилась функция исчезающих сообщений, а также соцсеть начала уведомлять отдельным сообщением в беседе о том, что конкретный участник переписки сделал ее скриншот.
UPD: Мессенджер Telegram тоже сообщил, что у него случились неполадки из-за того, что многие из-за сбоев в WhatsApp обратились к нему. У сервиса сейчас недоступны звонки.