Видео: Социальные сети пытаются понять, как самолет застрял под мостом

В авиакомпании пояснили, что происшествия не было, поскольку самолет был старым и предназначался для утилизации.

«Это старый, сломанный самолет, который мы уже продали. Дополнительной информации нет, поскольку речь идет о человеке, которому она была продана», – сказал представитель Air India.

На видео видно, как автомобили проезжают с одной стороны шоссе, в то время как другая сторона частично заблокирована самолетом.

«Судя по всему, это сломанный самолет, и водитель, возможно, ошибся при его транспортировке», – отметил представитель аэропорта Дели