Видео: Социальные сети пытаются понять, как самолет застрял под мостом
Как отмечается, самолет был продан и транспортировался из аэропорта
В воскресенье утром в социальных сетях стало вирусным видео, на котором самолет Air India застрял под пешеходным переходом на шоссе рядом с аэропортом Дели. На необычное происшествие обратили внимание журналисты The Times of India.
В авиакомпании пояснили, что происшествия не было, поскольку самолет был старым и предназначался для утилизации.
«Это старый, сломанный самолет, который мы уже продали. Дополнительной информации нет, поскольку речь идет о человеке, которому она была продана», – сказал представитель Air India.
На видео видно, как автомобили проезжают с одной стороны шоссе, в то время как другая сторона частично заблокирована самолетом.
«Судя по всему, это сломанный самолет, и водитель, возможно, ошибся при его транспортировке», – отметил представитель аэропорта Дели