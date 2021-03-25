В Москве по просьбам жителей восстановили исторический фонтан с мишками

В Алексеевском районе на северо-востоке Москвы городские власти отреставрировали и отремонтировали «любимый местными жителями» фонтан со скульптурами двух медведей. Его установили на ​​улице Бориса Галушкина ещё в 1957 году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в нем были заменены инженерные сети и насосное оборудование, отремонтирована чаша, а также отреставрирована сама скульптура мишек.

Также городские службы внесли изменение и в структуру самого двора. В частности, там восстановили сцену-амфитеатр, добавив к ней площадку, на которой можно устраивать мероприятия, установили зону для настольных игр и поставили столы для настольного тенниса. Район озеленили новыми кустарниками и деревьями.