Ученые воссоздали лица древних египетских мумий

Лица мумий из древней общины Нила в Египте возрастом от 2023 до 2797 лет были впервые представлены на 32-м Международном симпозиуме по идентификации человека в США компанией Parabon NanoLabs, которая разрабатывает нанофармацевтические препараты и предоставляет услуги по фенотипированию ДНК для правоохранительных организаций.

Как отмечается, образцы мумий были обработаны исследователями из Института истории человечества Макса Планка и Университета Тюбингена в Германии еще в 2017 году.

После многочисленных этапов обработки образцов ДНК ученые реконструировали геном и составили предполагаемые портреты мумий, обнаруженных в поселке Абусир эль-Мелек, где в древности находился некрополь Мемфиса. Специалисты создали трехмерные решетки, определившие общие черты лиц, после чего на основе тепловых карт вычислили различие между тремя людьми и на основе этих данных воссоздали все три лица в мелких деталях. И уже на эти черты были наложены предсказанные программой Snapshot оттенки кожи, цвет глаз и волос.

Как удалось вычислить, при жизни у этих людей была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы, и в целом они были более похожи на современных людей Средиземноморья, чем на современных египтян.

Компания считает, что это первый раз, когда комплексное фенотипирование ДНК было выполнено на ДНК человека такого возраста.