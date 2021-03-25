Синоптик рассказал о наступлении «старого бабьего лета» и когда ожидать первый снег

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и по всей Центральной России на следующей неделе ожидается солнечная и сухая погода. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Как рассказал Тишковец, в Центральной России в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулю с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу. При этом днем воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночные и утренние часы вероятен очаговый туман.

По его словам, это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом с характерной настоящей золотой осенью.

Он также отметил, что после 10 октября начнет постепенно активизироваться циклоническая деятельность, из-за чего повысится концентрация облачности и вероятность осадков, а температура станет стремительно понижаться. Синоптик добавил, что к 20-ым числам месяца местами к дождям может примешиваться и первый мокрый снег.