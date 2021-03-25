Психолог рассказала, как внешность, рост и вес влияют на карьеру и зарплату россиян

При приёме на работу работодатели до сих пор следуют определенным предубеждениям. Так, например, высокие мужчины иногда рассматриваются как более подходящие кандидаты на должность, чем невысокие. Об этом сообщила в беседе с радио Sputnik магистр психологии, психотерапевт Элина Ландман.

«На собеседовании в отдел продаж высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат, поскольку бессознательно окружающие будут считать, что этот человек более убедителен, авторитарен и смел, а еще имеет лидерские способности, и его влияние может быть более высоким», – заявила Ландман.

По ее словам, от внешности сотрудников также может зависеть размер оплаты труда. При этом, если сам владелец бизнеса невысокого роста он может наоборот выигрывать на фоне высоких соперников благодаря своим психологическим особенностям.

«Альфред Адлер уже достаточно давно подробно расписал "комплекс Наполеона", согласно которому у невысоких людей включается компенсаторный режим, то есть нехватка роста включает дополнительные лидерские качества, смелость, даже агрессию. Это очень хорошо проявляется у крупных бизнесменов и владельцев компаний», – отметила специалист.

Она отметила, что вес сотрудников-мужчин обычно не влияет на их трудоустройство, но у женщин индекс массы тела может оказать серьезное влияние на карьеру. Психотерапевт считает, что некоторые руководители могут воспринимать женщину с нестандартной фигурой как человека, который ведет неправильный образ жизни и недостаточно энергичен, чтобы измениться. В то же время, если женщина уверена в себе, ее вес не будет иметь значения даже для такого работодателя.