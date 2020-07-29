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Мы потеряли этот рынок: Сергей Полонский о космическом туризме

Кино в космосе бизнесмен планировал снимать еще 12 лет назад. О том, почему он не улетел к звездам, и что Россия упустила в гонке освоения космоса девелопер рассказал в интервью "Собеседнику"

Сергей Полонский на курсе подготовки космонавтов
Фото: Личный архив

В качестве космического туриста бизнесмен Полонский планировал посетить МКС еще в 2004 году

Уже послезавтра, 5 октября 2021 года стартует пилотируемый корабль «Союз МС-19». «Роскосмос» отправит в космос режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. На МКС они будут снимать себя в фильме «Вызов». Корабль полетит по быстрой схеме: на МКС уникальный экипаж должен добраться за три часа. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета 12 суток.

О том, что Россия в области космонавтики «опережает весь мир на 6-7 лет» российский лидер Владимир Путин заявил на одном из форумов в конце сентября. Тогда же, в конце сентября, американцы отправили в космос полностью гражданский экипаж, без профессиональных астронавтов. Состав экипажа от SpaceX составили: миллиардер, медик, инженер и преподаватель колледжа. Тему космического туризма «Собеседник» обсудил с несостоявшимся космонавтом, предпринимателем Сергеем Полонским.

Несостоявшийся космонавт Сергей Полонский
Фото: Личный архив
Несостоявшийся космонавт Сергей Полонский

Больших не берут в космонавты

15 лет назад известный девелопер уже собирался в космос, заплатил за полет и проходил предполетную подготовку в «Роскосмосе». Кандидатура Полонского не подошла тогда по физическим параметрам – подвел рост Полонского – 1,93 м. Предприниматель отметил, что кино в космосе он планировал снимать еще 12 лет назад.

– Тогда все это обсуждалось. Сейчас уже поздно, мне кажется. Насколько я знаю, там все не так однозначно:

практически все будет сниматься на земле, а на МКС – лишь какие-то элементы, потому что в космосе это очень сложно сделать – это мнение профессионалов,

я знаю про этот фильм [«Вызов»] немножко, – объяснил "Собеседнику" Сергей Полонский.

Предприниматель признался: с мечтой о космосе он до сих пор не расстался.

– Вопрос в том, что приборная панель упирается мне в колени, очень старый аппарат, к сожалению, я не помещаюсь в него. Поэтому «Роскосмосу» надо либо переделать аппарат и всю подготовку, либо все будут летать на прежних кораблях и в масках, – рассуждает Полонский. – Им вообще надо технологически переделывать, саму капсулу, потому что ей уже 40 лет – это первый «Союз» еще.

В России есть наработки, но мне кажется, что мы уже настолько опоздали и рынок поделен, что мы вряд ли мы сможем создать серьезную конкуренцию,

хотя вопрос, безусловно, в стоимости запуска. А в ней мы явно проигрываем. Мы потеряли этот рынок, – заключил Полонский.

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