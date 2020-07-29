Мы потеряли этот рынок: Сергей Полонский о космическом туризме
Кино в космосе бизнесмен планировал снимать еще 12 лет назад. О том, почему он не улетел к звездам, и что Россия упустила в гонке освоения космоса девелопер рассказал в интервью "Собеседнику"
Уже послезавтра, 5 октября 2021 года стартует пилотируемый корабль «Союз МС-19». «Роскосмос» отправит в космос режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. На МКС они будут снимать себя в фильме «Вызов». Корабль полетит по быстрой схеме: на МКС уникальный экипаж должен добраться за три часа. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета 12 суток.
О том, что Россия в области космонавтики «опережает весь мир на 6-7 лет» российский лидер Владимир Путин заявил на одном из форумов в конце сентября. Тогда же, в конце сентября, американцы отправили в космос полностью гражданский экипаж, без профессиональных астронавтов. Состав экипажа от SpaceX составили: миллиардер, медик, инженер и преподаватель колледжа. Тему космического туризма «Собеседник» обсудил с несостоявшимся космонавтом, предпринимателем Сергеем Полонским.
Больших не берут в космонавты
15 лет назад известный девелопер уже собирался в космос, заплатил за полет и проходил предполетную подготовку в «Роскосмосе». Кандидатура Полонского не подошла тогда по физическим параметрам – подвел рост Полонского – 1,93 м. Предприниматель отметил, что кино в космосе он планировал снимать еще 12 лет назад.
– Тогда все это обсуждалось. Сейчас уже поздно, мне кажется. Насколько я знаю, там все не так однозначно:
практически все будет сниматься на земле, а на МКС – лишь какие-то элементы, потому что в космосе это очень сложно сделать – это мнение профессионалов,
я знаю про этот фильм [«Вызов»] немножко, – объяснил "Собеседнику" Сергей Полонский.
Предприниматель признался: с мечтой о космосе он до сих пор не расстался.
– Вопрос в том, что приборная панель упирается мне в колени, очень старый аппарат, к сожалению, я не помещаюсь в него. Поэтому «Роскосмосу» надо либо переделать аппарат и всю подготовку, либо все будут летать на прежних кораблях и в масках, – рассуждает Полонский. – Им вообще надо технологически переделывать, саму капсулу, потому что ей уже 40 лет – это первый «Союз» еще.
В России есть наработки, но мне кажется, что мы уже настолько опоздали и рынок поделен, что мы вряд ли мы сможем создать серьезную конкуренцию,
хотя вопрос, безусловно, в стоимости запуска. А в ней мы явно проигрываем. Мы потеряли этот рынок, – заключил Полонский.