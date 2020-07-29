Мы потеряли этот рынок: Сергей Полонский о космическом туризме

Больших не берут в космонавты

15 лет назад известный девелопер уже собирался в космос, заплатил за полет и проходил предполетную подготовку в «Роскосмосе». Кандидатура Полонского не подошла тогда по физическим параметрам – подвел рост Полонского – 1,93 м. Предприниматель отметил, что кино в космосе он планировал снимать еще 12 лет назад.

– Тогда все это обсуждалось. Сейчас уже поздно, мне кажется. Насколько я знаю, там все не так однозначно:

практически все будет сниматься на земле, а на МКС – лишь какие-то элементы, потому что в космосе это очень сложно сделать – это мнение профессионалов,

я знаю про этот фильм [«Вызов»] немножко, – объяснил "Собеседнику" Сергей Полонский.

Предприниматель признался: с мечтой о космосе он до сих пор не расстался.

– Вопрос в том, что приборная панель упирается мне в колени, очень старый аппарат, к сожалению, я не помещаюсь в него. Поэтому «Роскосмосу» надо либо переделать аппарат и всю подготовку, либо все будут летать на прежних кораблях и в масках, – рассуждает Полонский. – Им вообще надо технологически переделывать, саму капсулу, потому что ей уже 40 лет – это первый «Союз» еще.

В России есть наработки, но мне кажется, что мы уже настолько опоздали и рынок поделен, что мы вряд ли мы сможем создать серьезную конкуренцию,

хотя вопрос, безусловно, в стоимости запуска. А в ней мы явно проигрываем. Мы потеряли этот рынок, – заключил Полонский.