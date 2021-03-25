Министр заверил, что закрывать школы из-за ковида будут выборочно и лишь в крайнем случае

Министерство просвещения не планирует массово переводить школы на дистанционный формат работы в связи с ухудшающейся эпидемиологической угрозой, заверил в разговоре с ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, закрывать учебные заведения на карантин будут в индивидуальном порядке, но только если того будет требовать ситуация:

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — успокаивает министр.

Кравцов сообщил, что по состоянию на сегодня в России на удаленку переведены лишь порядка 0,1% от всех школ — такие решения принимают исключительно региональные власти, которые ориентируются на ситуацию с коронавирусом.

Напомним, что в последнюю неделю в России наблюдается очередной подъем заболеваемости ковидом. Также несколько дней подряд обновляется антирекорд по количеству погибших в результате болезни.