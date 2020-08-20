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Кравцов: Госсовет поручил исключить из закона формулировку «образовательные услуги»

«Учитель точно не оказывает услуги. Учитель прежде всего это признание, миссия»: Формулировку закона поменяют непонятно на что

Фото: Global Look Press

Сергей Кравцов

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что в России больше не будет понятия «образовательные услуги». По его мнению, учителя занимаются вовсе не оказание «услуг», а «служением» и реализацией своей «миссию». Как в итоге будет звучать формулировка деятельности преподавателей, он не уточнил.

«По итогам поручения госсовета принято решение исключить понятие образовательные услуги из деятельности учителя. Потому что учитель точно не оказывает услуги. Учитель прежде всего это признание, миссия, воспитание, служение», — приводит слова Кравцова «Интерфакс».

Он также добавляет, что соответствующие поправки в законодательство уже разработаны.

Напомним, что Госсовет образован ещё в 2000 году. В 2020 году после внесения поправок президента Путина к Основному закону он получил статус конституционного органа. Это совещательный орган, не обладающий правом законодательной инициативы, так что законопроект, вероятно, будет внесен правительством.

Председателем Госсовета является президент России Владимир Путин. В его состав также входят, в частности, главы субъектов РФ, спикеры Совфеда и Госдумы, а также председатель правительства и глава президентской администрации.

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