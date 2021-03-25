Анжелика в Госдуме: жена Николая Платошкина стала депутатом

«Мы познакомились в 2013-м»

– О вас практически ничего не известно, кроме того, что вы супруга Платошкина, стойко боровшаяся за освобождение мужа из-под домашнего ареста, и его соратница по движению «За новый социализм», выступавшему на выборах в блоке с КПРФ. Напрашивается естественная просьба: расскажите о себе.

– Я родилась в Костроме и до 35 лет жила в этом городе. Первое образование – Костромской химико-механический техникум, электротехническое отделение. Первым местом работы был проектный институт, где я проектировала электрические сети. Но когда начались массовые сокращения, я, как сравнительно новый работник, попала под них одной из первых. Позже долго работала в налоговой инспекции, параллельно получила высшее образование в Сельскохозяйственной академии, на экономическом факультете, работала в сфере бухучета и аудита. После этого я трудилась бухгалтером в сфере теплоэнергетики, там же, в Костроме.

Моя дочь закончила в Москве Финансовую академию при правительстве, вместе с ней я переехала в столицу и нашла работу по той же специальности и в той же отрасли, в которой начинала работать в Костроме, т.е. в теплоэнергетике. С 2006-го по 2019-й работала главным бухгалтером одного из филиалов Московской объединенной энергетической компании.

– И тут, в Москве, вы и познакомились с Николаем Николаевичем?

– Да, это случилось в 2013-м, он тогда преподавал в университете. С этого времени мы вместе. Во время отпусков он показал мне некоторые страны, в которых ему до этого доводилось работать дипломатом. Это было очень интересно, особенно с учетом того, что Николай – профессор, историк, знает 4 иностранных языка. Мы посещали страны Латинской Америки, Чехию, Германию, о которых он написал книги, Николай показывал места, где происходили описанные в его книгах исторические события. Мы много общались с местными жителями.

А в 2019-м муж начал политическую деятельность, уехал в Хабаровск, чтобы готовиться баллотироваться оттуда в Госдуму. Я уволилась с работы и стала ему помогать.