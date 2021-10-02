В Питере мужчина может пойти под суд за «инвестирование» денег, собранных на лечение сына

Спецкорреспондент НКО «Русфонд» Светлана Машистова в разговоре с E1.ru подтвердила, что среди благополучателей встречаются кейсы, дискредитирующие безотчетную благотворительность.

Последний такой инцидент произошел в Петербурге, где отец мальчика со спинальной мышечной атрофией раздал часть собранных на лечение ребенка денег под проценты, а также закупил несколько иномарок, которые планировал продать более выгодно.

Когда пришло время оплачивать дорогостоящий препарат «Золгенсма», который спас бы мальчика, на счетах родителей не хватало 11 миллионов из числа перечисленных жертвователями.

Позже мужчина объяснял, что поверил одному из сослуживцев, который пообещал ему купить «Золгенсму» за 25 миллионов рублей, а не за 150 миллионов.

Как пишет «Доктор Питер», родитель утверждал, что у него не было злого умысла и все манипуляции с крупными средствами он проводил из лучших намерений.

Увы, как сообщает 47news, подключившиеся к проверке сотрудники полиции выяснили, что отец больного ребенка также был замечен в играх на спортивных тотализаторах. В ближайшее время против него может быть заведено дело о мошенничестве или растрате.

Деньги на лечение его сына все-таки были найдены, и мальчик будет жить.

«Где легкие и быстрые деньги — там и люди, злоупотребляющие чужой добротой, — объясняет Светлана Машистова. — Не потому, что они изверги или прирожденные воры. Просто, когда на счетах человека оказывается сумма, большая, чем он заработает за всю жизнь, отчетов за нее с него никто не требует, а, наоборот, его право никому ничего не говорить защищают, соблазн потратить деньги не на заявленную цель оказывается слишком велик»

Светлана приводит и другие примеры, когда семьи присваивали оставшиеся излишки от собранных средств «на будущее». Самым первым скандалом, связанным со сборами на лечение СМА, стал случай в Ханты-Мансийске. Семья призывала сограждан отказываться от лишних «чашек кофе», «тортиков» и сигарет, чтобы спасти их ребенка. Но по окончании сбора они решили закатить вечеринку для волонтеров на известном курорте.