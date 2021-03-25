Романовы в Питере - главное светское событие года. Как молодожены готовились к свадьбе
Знакомство с Патриархом, десятки тортов, искусственный (!) мех и помощь полиции... "Собеседник" изучил императорские аккаунты в Instagram
Жених Георгий Романов - испанец, правнук Великого князя Кирилла Романова, который приходился двоюродным братом Николаю Второму. С 2017 года потомок княжеского рода большую часть времени проводит в России. Правда, не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Его основная деятельность - участие в благотворительных и просветительских проектах. О них можно узнать из его Instagram, который Георгий Романов ведет на русском и английском языках одновременно.
У его невесты, итальянки Ребекки Беттарини, тоже есть страничка в соцсети.
Молодожены прибыли в Санкт-Петербург заблаговременно. Торжественные визиты и приемы начались уже 10 сентября. В первую очередь князь отправился на съемке в Петергоф. Так же делает большинство обычных российских пар из Санкт-Петербурга.
Следующая остановка - торжества по случаю 800-летия Александра Невского. Там князь Георгий Романов и его невеста познакомились с Патриархом Кириллом. Глава церкви поздравил молодоженов.
Потом молодые заскочили еще на одну церемонию - передачу частицы мощей Святого Николая Мирликийского в Николо-Богоявленский собор Санкт-Петербурга. По словам Ребекки, с этим помог Вадим Николаевич Жимиров. Речь идет о петербургском чиновнике, вице-президенте Балтийской коллегии адвокатов имени Собчака.
- Подготовка к свадьбе - это такой круговорот встреч, переговоров, решений, а иногда и жарких споров, что у нас каждый день есть о чем рассказать, - жаловался князь на приятные хлопоты за неделю до свадьбы, давая очередное интервью.
За три дня до церемонии в Московском ЗАГСе Санкт-Петербурга состоялась официальная роспись. Пользователь 77_egorov, увидев роскошные интерьеры, не удержался от комментария: "Долой самодержавие".
Ребекка тоже не могла не выложить фото с официальной росписи:
-We said да! , - написала невеста
Конечно же, привезли родственников. На фото - мама Ребекки. Невеста, будучи современной европейской дамой, обращает внимание: "Мех искусственный!".
Подготовка десерта проходит в императорском масштабе!
Что может быть лучше свадебных гуляний? Только их окончание. Ребекка в гостинице "Астория" выглядит уставшей и довольной. Праздник в России прошел не без экстрима:
- Дорогие друзья! Это были сумасшедшие 24 часа. Сегодня вечером у нас были моменты триллера, когда журналисты залезли на крышу отеля @astoria, чтобы сфотографировать нас! Спасибо полиции, которая вмешалась.
Впереди брачная ночь. Горько!