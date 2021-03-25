Жених Георгий Романов - испанец, правнук Великого князя Кирилла Романова, который приходился двоюродным братом Николаю Второму. С 2017 года потомок княжеского рода большую часть времени проводит в России. Правда, не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Его основная деятельность - участие в благотворительных и просветительских проектах. О них можно узнать из его Instagram, который Георгий Романов ведет на русском и английском языках одновременно.

У его невесты, итальянки Ребекки Беттарини, тоже есть страничка в соцсети.