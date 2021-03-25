Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:56

Романовы в Питере - главное светское событие года. Как молодожены готовились к свадьбе

Знакомство с Патриархом, десятки тортов, искусственный (!) мех и помощь полиции... "Собеседник" изучил императорские аккаунты в Instagram

свадьба
Фото: Instagram

Жених Георгий Романов - испанец, правнук Великого князя Кирилла Романова, который приходился двоюродным братом Николаю Второму. С 2017 года потомок княжеского рода большую часть времени проводит в России. Правда, не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Его основная деятельность - участие в благотворительных и просветительских проектах. О них можно узнать из его Instagram, который Георгий Романов ведет на русском и английском языках одновременно. 

У его невесты, итальянки Ребекки Беттарини, тоже есть страничка в соцсети.

кафе
Фото: Instagram

Молодожены прибыли в Санкт-Петербург заблаговременно. Торжественные визиты и приемы начались уже 10 сентября. В первую очередь князь отправился на съемке в Петергоф. Так же делает большинство обычных российских пар из Санкт-Петербурга.

Петергоф
Фото: Instagram

Следующая остановка - торжества по случаю 800-летия Александра Невского. Там князь Георгий Романов и его невеста познакомились с Патриархом Кириллом. Глава церкви поздравил молодоженов.

Патриарх
Фото: Instagram

Потом молодые заскочили еще на одну церемонию - передачу частицы мощей Святого Николая Мирликийского в Николо-Богоявленский собор Санкт-Петербурга. По словам Ребекки, с этим помог Вадим Николаевич Жимиров. Речь идет о петербургском чиновнике, вице-президенте Балтийской коллегии адвокатов имени Собчака.

Передача мощей
Фото: Instagram

- Подготовка к свадьбе - это такой круговорот встреч, переговоров, решений, а иногда и жарких споров, что у нас каждый день есть о чем рассказать, - жаловался князь на приятные хлопоты за неделю до свадьбы, давая очередное интервью. 

СМИ
Фото: Instagram

За три дня до церемонии в Московском ЗАГСе Санкт-Петербурга состоялась официальная роспись. Пользователь 77_egorov, увидев роскошные интерьеры, не удержался от комментария: "Долой самодержавие".

Роспись
Фото: Instagram

Ребекка тоже не могла не выложить фото с официальной росписи: 

-We said да! , - написала невеста

Роспись
Фото: Instagram

Конечно же, привезли родственников. На фото - мама Ребекки. Невеста, будучи современной европейской дамой, обращает внимание: "Мех искусственный!".

Мама
Фото: Instagram

Подготовка десерта проходит в императорском масштабе!

Торты
Фото: Instagram

Что может быть лучше свадебных гуляний? Только их окончание. Ребекка в гостинице "Астория" выглядит уставшей и довольной. Праздник в России прошел не без экстрима: 

- Дорогие друзья! Это были сумасшедшие 24 часа. Сегодня вечером у нас были моменты триллера, когда журналисты залезли на крышу отеля @astoria, чтобы сфотографировать нас! Спасибо полиции, которая вмешалась.

Астория
Фото: Instagram

Впереди брачная ночь. Горько!

Свадьба
Фото: Instagram
Ссылка на Телеграм
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 4 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 48 минут назад

В Оренбурге двое мужчин пойдут под суд за кражу 10 млн у 13 несовершеннолетних сирот

Общество 1 час назад

Задержание Саакашвили и экс-директора «Черкизовского», стрельба в московской школе, ипотека после прививки: новости к вечеру 1 октября

Политика 2 часа назад

Политическая карьера в Крыму: лояльность Аксёнову, неисполнение обязанностей и хищение средств

Происшествия 3 часа назад

Найденные в Одинцове мумии семейной пары могут быть жертвами сына и его жены

Общество 5 часов назад

Блогера, снявшего провокационное фото на Красной площади, выгонят из России

Общество 6 часов назад

В Черногории задержан подозреваемый в хищении 14 млрд экс-глава Росалкогольрегулирования

Общество 7 часов назад

Путин отстранил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Политика 7 часов назад

Техническая группа высказалась об основных версиях фальсификации онлайн-голосования

Происшествия 7 часов назад

На территории московской школы произошла стрельба

Политика 9 часов назад

Кремль раскритиковал блокировку «Комсомольской правды» в Беларуси

Общество 9 часов назад

Первая спорная инициатива новой Думы: хочешь ипотеку - вакцинируйся!

Политика 9 часов назад

«Репрессии каждый день!» Задержан лидер КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин

Общество 10 часов назад

ТАСС: Обвиненная в мошенничестве экс-замминистра Ракова могла сбежать на Украину

Политика 11 часов назад

Кадыров заверил, что после него и Путина Чечня все равно останется в составе РФ

Общество 12 часов назад

В Башкирии активисты с макетом АК-47 проверяют, готовы ли учебные заведения к шутингам

Происшествия 13 часов назад

Два коктейля Молотова бросили в здание правительства Мурманской области

Политика 13 часов назад

Главное к 1 октября: 40 млрд брата главы Подмосковья, Лукашенко не извинился, арест топ-менеджеров Сбербанка

Политика 14 часов назад

Минюст признал, что «ОВД-Инфо» борется с «политическими преследованиями в России»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика