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Первая спорная инициатива новой Думы: хочешь ипотеку - вакцинируйся!

Депутат от эсеров Галина Хованская предложила делать прививку от коронавируса тем, кто хочет взять жилищный кредит

Новостройка
Фото: АГН Москва

Банки начали поднимать ставки по ипотечным кредитам. Например, в Сбере рост составил 0,4% годовых. Причиной пересмотра стало повышение ключевой ставки Центробанка.

В текущих экономических условиях эксперты советуют более внимательно относиться к планам взять ипотеку. А депутат от "Справедливой России" Галина Хованская предложила ставить прививку от коронавируса всем будущим ипотечникам. Заболевший коронавирусом рискует потерять работу, доход, а значит, и возможность выплачивать кредит, объяснила эсер.

-Надо учитывать ситуацию — разгар эпидемии COVID-19, - предупредила Галина Хованская. - Я не была сторонницей ситуации, когда загоняли людей, завлекали низкими ставками, причём людей без устойчивого финансового положения. Надо тщательно отбирать клиентов для гарантированного возврата ипотеки. Это единственный случай, когда единственное жильё вас не спасает — квартиру, ставшую предметом залога, у вас могут отобрать, и вы окажетесь на улице.

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