В СП предлагают выделять из материнского капитала по 20 тысяч на подготовку детей к школе каждый год

Счетная палата выступила с инициативой об изменении принципа расходования материнского капитала. В частности, речь идет о том, чтобы поставить на регулярную основу единовременные выплаты на каждого ребенка, которые в этом году президент Владимир Путин распорядился провести в размере 10 тысяч.

В ведомстве, впрочем, считают, что даже этой суммы будет недостаточно для подготовки детей к школе — платить действительно нужно, но каждый год и по 20 тысяч рублей. Согласно задумке Счетной палаты, дополнительные средства на это искать не придется. При этом не вполне понятно, что делать, если семья уже потратила маткапитал.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — поясняет в Бюллетени Счетной палаты аудитор Денис Шторгин.

Он отмечает, что примерно такая сумма нужна в среднем для подготовки ребенка к школе. По оценкам эксперта, для мальчика она составляет 19,3 тысячи рублей, а для девочки — 23,8 тысячи. Это создает существенную нагрузку на семейный бюджет, особенно, если детей несколько, так как эти суммы составляют 35% и 43% от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.