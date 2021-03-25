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В Испании извинились за социальную рекламу в виде меню с «русскими девственницами»

Баннеры появились в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране

Фото: Соцсети

Испанская ассоциация «Новая жизнь», которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, извинилась за социальную рекламу с упоминанием русских девушек. Об этом говорится в заявлении ассоциации.

«Нам очень жаль, что мы задели чьи-то чувства. В наших намерениях не было желания какого-то обидеть. В течение многих лет мы оказываем помощь жертвам торговли людьми с целями сексуальной эксплуатации и женщинам, занимающимся проституцией, женщинам различных национальностей – и взрослым, и девочкам. Мы прочитали ваши комментарии, потому что учитываем, как общество очень жестко реагирует на те реалии, которые мы показываем», – написали авторы заявления. 

Правозащитники рассказали, что выбрали русские имена для рекламы без особой причины. Они также пояснили, что большинство проституток в Испании являются иностранками и указанные имена можно найти на любой странице предложения сексуальных услуг. 

Ранее на автобусных остановках в Кантабрии появились баннеры с социальной рекламой, на которых изображалось меню дня, где основным блюдом была «русская девственница + кокаин». Далее следовало перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. Эта акция вызвала возмущение русской диаспоры в Испании.

Российское посольство в Испании написало в Facebook о недопустимости подобных провокационных баннеров для привлечения общественного внимания к проблеме проституции в стране и потребовало принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобного. 

Теги: #Испания

Рубрика: Общество

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